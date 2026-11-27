Như Thanh Niên đã thông tin, cao điểm của đợt mưa trái mùa cuối tháng 11 bắt đầu từ chiều nay 27.11 và trong ngày mai mưa có thể xuất hiện sớm hơn, xảy ra trên diện rộng; cục bộ có nơi mưa rất lớn với trên 100 mm. Dự báo trong tối 27.11 và ngày 28.11, mưa mở rộng ra nhiều nơi trên khu vực Nam bộ. Sau giai đoạn đỉnh điểm, từ ngày 29.11, mưa giông thu hẹp dần về phía bán đảo Cà Mau thuộc địa bàn các tỉnh Cà Mau và An Giang