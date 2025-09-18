Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm
Video Thời sự

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Võ Hiếu
Võ Hiếu
18/09/2025 19:14 GMT+7

Khoảng gần 17 giờ chiều 18.9.2025, khu vực trung tâm TP.HCM đổ mưa lớn. Cơn mưa ập xuống rất nhanh và nặng hạt, khiến trời tối sập. Mưa trắng trời ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của người đi đường đúng vào giờ tan tầm. Người dân chật vật di chuyển trên đường vì mưa tạt vào mặt.

Theo ghi nhận, khu vực trung tâm TP.HCM không xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Đến khoảng 18 giờ, mưa vẫn còn khá nặng hạt.

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Những ngày gần đây, dù có dự báo TP.HCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung sẽ có mưa to vào chiều tối nhưng đến hôm nay 18.9 cơn mưa thực sự lớn mới xuất hiện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ ngày 18.9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm - Ảnh 1.

Mưa trắng trời chiều 18.9

ẢNH: VÕ HIẾU

Từ 19.9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng thời kỳ từ ngày 22 đến 25.9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tin liên quan

Người dân phấn khởi trước đề xuất xây bảo tàng Bia hà Nội

Người dân phấn khởi trước đề xuất xây bảo tàng Bia hà Nội

Người dân thủ đô phấn khởi trước thông tin xây dựng điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội, kèm hy vọng đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách để tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của thành phố.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ đồng chết như củi khô

Khám phá thêm chủ đề

Mưa TP.HCM mưa trắng trời giờ tan tầm tham gia giao thông dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận