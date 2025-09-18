Theo ghi nhận, khu vực trung tâm TP.HCM không xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Đến khoảng 18 giờ, mưa vẫn còn khá nặng hạt.

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Những ngày gần đây, dù có dự báo TP.HCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung sẽ có mưa to vào chiều tối nhưng đến hôm nay 18.9 cơn mưa thực sự lớn mới xuất hiện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ ngày 18.9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa trắng trời chiều 18.9 ẢNH: VÕ HIẾU

Từ 19.9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng thời kỳ từ ngày 22 đến 25.9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.