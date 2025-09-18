Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 8 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và còn tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đến 13 giờ ngày 20.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 21.9, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông.