Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/09/2025 15:07 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 18.9.2025, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 8, có tên quốc tế là Mitag.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 8 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và còn tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đến 13 giờ ngày 20.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 21.9, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông.

bão số 8 Tin bão tin bão mới nhất Tin tức thời tiết dự báo thời tiết
