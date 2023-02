TP.HCM, Nam bộ nắng nóng trên 36 độ C vào giờ trưa

Cả ngày hôm qua, TP.HCM cũng như khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, các tỉnh Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Ban đêm khu vực hầu như không có mưa.



Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ hôm qua dao động từ 33,1 - 35,5oC, cao nhất Biên Hòa (Đồng Nai) 35,5oC, các nơi khác giảm nhiệt dưới 35oC; riêng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 30,8oC. Nhiệt độ thấp Tà Lài (Đồng Nai) 21,2oC.

Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30,4 - 33,8oC, nhiệt độ thấp nhất từ 23,2 - 25,6oC.

Riêng khu vực TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm hầu như không mưa. Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 35oC vào lúc 15 giờ 30 phút, thấp nhất 25oC từ 6 - 7 giờ sáng. Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33,5oC, thấp nhất 23,9oC.

Sáng nay 13.2, Nam bộ mây thay đổi, trời nắng. Tại TP.HCM mây thay đổi, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 26oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 94%, gió nhẹ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay không khí lạnh đang tăng cường ở khu vực phía bắc nước ta, khoảng từ đêm nay ngày mai sẽ tác động tới thời tiết các tỉnh thành Bắc bộ.

Trong khi đó, các tỉnh thành Nam bộ sẽ tiếp tục chịu sự chi phối chính của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới trên cao, duy trì ngày nắng mạnh và không mưa. Riêng các tỉnh Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 35 - 36oC, có nơi trên 36oC.

"Thời gian có nắng sẽ kéo dài nhiều giờ trong ngày và có cường độ mạnh nhất từ khoảng 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Độ ẩm thấp. Thời tiết tiếp tục không mưa", đơn vị này thông tin.

Trên các vùng biển Nam bộ duy trì trạng thái thời tiết tốt, không mưa với tầm nhìn xa thông thoáng, các trường gió có cường độ yếu nên cả thời tiết và sóng gió đều thuận lợi cho việc ra khơi của tàu thuyền.



Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ là 34 - 36oC, có nơi trên 36oC, miền Tây từ 31 - 34oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh thấp tiếp tục bị nén về phía nam bởi bộ phận tăng áp và đầy dần lên. Không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh tác động tới thời tiết nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung bộ và hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, TP.HCM cũng như khu vực Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa.