TP.HCM: Ngày đầu đi làm mộc, chàng trai trẻ bị máy cưa cắt đứt 3 ngón tay

Ngày 8.7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ để giữ lại 3 ngón tay bị máy cưa cắt gần đứt lìa cho chàng trai trẻ trong ngày đầu đi làm mộc.

Bệnh nhân N.V.H.K (17 tuổi, ở phường Thới An, TP.HCM) gặp tai nạn trong ngày đầu làm nghề mộc và cũng là lần đầu sử dụng máy cưa. Do chưa được hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao động và vận hành thiết bị, nam thanh niên bị máy cưa cắt gần đứt lìa 3 ngón tay số 3, 4, 5 của bàn tay phải.

Sau khi sơ cứu tại cơ sở y tế gần nơi làm việc, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Qua đánh giá, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình ghi nhận 3 ngón tay bị mất tưới máu hoàn toàn, cần phẫu thuật vi phẫu khẩn cấp để bảo tồn.

Qua thám sát, ê kíp điều trị xác định động mạch nuôi cả 3 ngón tay đều bị đứt hoàn toàn. Vùng tổn thương bị dập nghiền nặng, các đoạn động mạch bị hư hại, không thể nối trực tiếp như những trường hợp đứt gọn thông thường.

Sau 10 giờ chạy đua, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cứu lấy 3 ngón tay cho nam thanh niên 17 tuổi ẢNH: BV

Bác sĩ Lê Văn Dương, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết khó khăn lớn nhất của ca mổ là xác định phần mạch máu còn khả năng sống để loại bỏ đoạn động mạch bị dập nát. Sau đó, các bác sĩ sử dụng tĩnh mạch lấy từ mu bàn tay để ghép thay thế cho cả 3 ngón, nhằm tái lập tuần hoàn.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ dưới kính lúp và kính hiển vi vi phẫu. Các bác sĩ phải bóc tách từng cấu trúc còn lành, nối các mạch máu có đường kính dưới 1 mm bằng chỉ vi phẫu. Mục tiêu ưu tiên là tái lập tuần hoàn để giữ lại các ngón tay; việc phục hồi thần kinh và gân gấp sẽ thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát tình trạng tưới máu các ngón tay. Kết quả sau 48 giờ cho thấy cả 3 ngón đều duy trì tuần hoàn tốt. Sau 2 tuần, các ngón tay sống hoàn toàn, tuần hoàn ổn định. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định và sẽ tiếp tục được phẫu thuật phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động bàn tay.

Điểm đặc biệt của trường hợp này là mức độ tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Dù vết thương da không lớn, bên trong lại có tổn thương đứt hoàn toàn động mạch nuôi ngón tay và dập nát nhiều cấu trúc quan trọng.

Bác sĩ Nguyễn Lê Minh Thống, Phó trưởng khoa - điều hành Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết tai nạn do máy cưa có thể gây tổn thương nặng đến mô mềm, động mạch, thần kinh, gân và xương. Người lao động cần được hướng dẫn đầy đủ về an toàn trước khi sử dụng thiết bị cơ khí tốc độ cao.

Khi xảy ra chấn thương bàn tay do máy cưa hoặc máy cắt, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, bởi thời gian là yếu tố quyết định khả năng bảo tồn ngón tay và phục hồi chức năng.