TP.HCM: Nghi vấn đốt rác gây cháy nhà tại Vĩnh Lộc

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà bùng lên vào rạng sáng 4.2, khiến nhiều người dân trong khu vực một phen hoảng hốt.

Người dân sống cạnh hiện trường cho biết khoảng 0 giờ cùng ngày, khi họ đang ngủ thì nghe có tiếng động lớn, chạy ra thì thấy lửa đã bốc cao ngùn ngụt tại một nhà dân trên đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc. Lúc này, những người bên trong nhà may mắn, kịp thời thoát thân ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

Căn nhà bị cháy nằm cạnh cơ sở nhựa và xung quanh là khu vực dân cư. Lực lượng chức năng kịp ứng cứu, khống chế đám cháy nên giảm thiểu thiệt hại tài sản thấp nhất cho người dân.

Quanh khu vực căn nhà bị cháy hiện đã được che chắn ẢNH: TRẦN KHA

Đám cháy cũng làm ảnh hưởng một quán nhậu liền kề, gây cháy nhiều vật dụng sinh hoạt bên trong như quần áo, máy giặt, bồn nước, nứt tường gạch.

Khu vực bên trong một quán nhậu bị ảnh hưởng do vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo nhân chứng tại hiện trường, trước khi vụ cháy xảy ra, có người đi ngang khu vực thấy lửa cháy âm ỉ tại đống rác gần nhà dân nhưng không rõ ai đốt. Người dân nghi đám cháy xuất phát từ khu vực này đã lan sang nhà dân.

Hiện xung quanh khu vực cháy đã được che chắn, phong tỏa để công an điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như thống kê thiệt hại từ vụ cháy nhà này.