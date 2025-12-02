Cháy nhà ở Vĩnh Lộc khiến 1 bé gái tử vong, 3 người bị thương lúc rạng sáng

Ngày 2.12, Công an xã Vĩnh Lộc cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà tại con hẻm ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM khiến 1 bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ cùng ngày, người dân sống tại con hẻm ở đường nói trên, đang ngủ thì nghe mùi khét, thức dậy kiểm tra thì phát hiện nhà dân tại đây cháy.

Lúc này, mọi người leo lên mặt tiền tầng 1 căn nhà đập kính để cứu người kẹt bên trong.

"3 người bên trong căn nhà chạy được ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Riêng bé gái kẹt ở trong phòng tầng 1 nên chúng tôi không thể tiếp cận để đưa bé ra ngoài được", một người dân tham gia cứu người nói.

Bên trong căn nhà bị cháy ẢNH: TRẦN KHA

Người dân cho biết, tại căn nhà nói trên có người phụ nữ và con gái 8 tuổi cùng cháu gái 10 tuổi (con của em rể người phụ nữ) ở đã nhiều năm.

Thời gian gần đây, người phụ nữ có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang ngoài đường.

Mới đây, người phụ nữ đi lạc và người thân phải đi tìm, đưa về nhà. Thấy tình trạng chị bất thường, ngày 1.12, người em rể đến ở nhà chị để trông chừng người thân và con, cháu thì sáng 2.12 xảy ra sự việc trên.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy, người em rể đã chạy vào đám cháy cứu con gái và chị nên bị bỏng.

Liên quan vụ cháy nhà này, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc xác nhận thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà có 4 người. Vụ cháy làm bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người còn lại bị thương. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi gia đình cũng như các nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được cơ quan chức năng làm rõ.