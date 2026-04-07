TP.HCM nghiên cứu xây phim trường 150 ha, bảo tàng âm nhạc ứng dụng AI

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại chương trình gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc nghiên cứu các dự án hạ tầng trọng điểm như phim trường quy mô lớn và bảo tàng âm nhạc.

Theo chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô khoảng 100 - 150 ha. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình, đồng thời tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế đến TP.HCM.

Việc hình thành một phim trường quy mô lớn được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh ngành điện ảnh Việt Nam đang có sự tăng trưởng về sản lượng và nhu cầu sản xuất. Hiện nay, hoạt động quay phim vẫn phân tán, thiếu không gian chuyên nghiệp, dẫn đến chi phí cao và hạn chế khả năng thu hút các dự án lớn.

Thành cổ Quảng Trị được tái hiện trong phim trường ẢNH: ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI

Song song đó, TP.HCM cũng định hướng xây dựng Bảo tàng âm nhạc Việt Nam với cách tiếp cận mới, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Công trình không chỉ có chức năng lưu giữ, trưng bày, giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc mà còn hướng đến trải nghiệm tương tác hiện đại, phù hợp với xu hướng tiếp cận văn hóa của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Ở góc độ hạ tầng, thành phố yêu cầu rà soát quỹ nhà, đất công, nhất là các mặt bằng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, để bố trí cho các thiết chế văn hóa và không gian sáng tạo. Việc tận dụng tài sản công được kỳ vọng giúp mở rộng không gian hoạt động cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đồng thời hạn chế lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, các sở ngành được giao nghiên cứu bố trí địa điểm phục vụ đào tạo nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống, kết hợp trưng bày và phát triển du lịch văn hóa. Đây là giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, đồng thời tạo nguồn nhân lực kế thừa cho ngành công nghiệp văn hóa.

Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM rực rỡ trong chương trình chiếu sáng nghệ thuật dịp 30.4 năm 2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng phát triển nghệ thuật chiếu sáng tại khu vực trung tâm. Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu triển khai các giải pháp chiếu sáng nghệ thuật tại một số công trình biểu tượng như Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, qua đó hình thành điểm nhấn cảnh quan về đêm.

Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao diện mạo đô thị mà còn thúc đẩy kinh tế ban đêm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân và du khách.

Các dự án và giải pháp nêu trên được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM, với mục tiêu kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực, trong đó chú trọng xã hội hóa để tăng tính khả thi khi triển khai các dự án quy mô lớn.