TP.HCM oi bức vì sao?

Tiết trời oi bức đến khi nào?

Mấy ngày nay, thời tiết TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ vô cùng oi bức. Dù có mây giông xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời TP.HCM nhưng chỉ làm không khí thêm bí bách. Người dân vẫn chờ đợi một cơn mưa lớn để giải nhiệt nhưng chưa có. Khảo sát của Thanh Niên với nhiều người cho thấy tất cả đều có chung cảm nhận nắng nóng gia tăng hơn cả những ngày cuối tháng 4.

Tiết trời TP.HCM oi bức gia tăng trong giai đoạn chuyển mùa ẢNH: Chí Nhân

Chị Lý Thị Hiền (ngụ Q.11) cho biết nắng nóng lại thêm phải làm việc ngoài trời khiến chị rất bức bối, mệt mỏi, ăn cơm không vô mà chỉ thường xuyên uống nước. Tuy nhiên, uống bao nhiêu cũng không thấy đã khát; nên phải thường xuyên mua các loại thức uống giải nhiệt như dừa tươi, rau má, nước mía, trà bí đao… để bổ sung. Anh Hà Nguyên (Q.4) cũng nói thời tiết oi bức khiến anh liên tục đổ mồ hôi. Đặc biệt là từ khoảng đầu giờ chiều kéo dài đến tối, không khí ngột ngạt, khó chịu.

"Cả ngày nhà tôi mở máy lạnh, cứ tắt một lúc là nóng không chịu nổi", anh cho biết. Theo anh Hà Nguyên, anh có thói quen tập thể dục buổi sáng và thường thì khởi động rất lâu mà người vẫn chưa có mồ hôi. Tuy nhiên, những ngày qua "chỉ bước ra khỏi phòng máy lạnh là thấy ngột ngạt. Chưa khởi động gì mà đã rịn mồ hôi rồi. Thời tiết hết sức khó chịu", anh nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, trong những ngày đầu tháng 5, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây có trục từ 24 - 28 độ vĩ bắc bị nén yếu bởi áp cao lạnh lục địa. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định qua trung Trung bộ. Các hình thái này khiến khu vực Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, xen kẽ mưa giông cục bộ vào chiều tối. Tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 36 độ C; độ ẩm thấp, chỉ từ 45 - 50%. Độ ẩm không khí thấp do khu vực vừa trải qua một mùa khô kéo dài có những ngày nắng nóng đến 36 - 37 độ C.

"Vào giai đoạn chuyển mùa như hiện nay là sự kết hợp giữa độ ẩm không khí thấp và nắng nóng vẫn còn khá gay gắt tạo ra kiểu thời tiết oi bức rất khó chịu dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe", cơ quan này nhận định và khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước, bổ sung điện giải, hạn chế các thức uống chứa cồn và caffein. Tùy theo điều kiện thời tiết cụ thể của từng năm, nhưng giai đoạn chuyển mùa thường kéo dài khoảng nửa tháng; sau đó khi gió tây nam hoạt động ổn định từ tầng thấp đến cao, mùa mưa chính thức bắt đầu thời tiết sẽ ổn định trở lại.

Một tin mừng đối với người dân TP.HCM là trong tháng 5, nhiệt độ giảm nhẹ so với tháng 4, kể cả nhiệt độ trung bình cũng như nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Nắng nóng chỉ còn ở miền Đông trong một vài ngày đầu và một vài ngày cuối tháng. Số ngày nắng nóng ở miền Đông khoảng từ 5 - 10 ngày còn miền Tây chỉ 2 - 5 ngày. Tuy nhiên, sẽ có một vài ngày khả năng có nắng nóng ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Mưa có xu hướng tăng dần trong 20 ngày đầu, riêng 10 ngày cuối tháng có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa tháng phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa ở Nam bộ năm nay bắt đầu tương đương với trung bình nhiều năm. Vào giai đoạn chuyển mùa như hiện tại, sự chênh lệch nhiệt độ nên dễ làm phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh… gây thiệt hại về người và tài sản.

Thực phẩm giải nhiệt hút khách

Nắng nóng, một trong những thực phẩm giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng là dừa tươi. Tại TP.HCM, giá mặt hàng này hiện phổ biến ở mức 20.000 đồng/quả, cao gấp đôi bình thường. Còn tại các siêu thị, hàng quán giá bán lẻ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Chủ nhiều vựa phân phối dừa tươi ở TP.HCM cho biết trong khoảng 1 tháng qua lượng hàng bán ra tăng gần gấp đôi so với bình thường. Nhiều người rất thích uống nước dừa vào mùa nắng nóng vì đây là sản phẩm thuần tự nhiên nên rất an toàn.

Các loại sản phẩm giải nhiệt tiêu thụ mạnh ẢNH: Chí Nhân

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho biết: Năm nay dừa mất mùa nên sản lượng ít, ngược lại nhu cầu tiêu thụ rất cao cả nội địa và xuất khẩu. Không chỉ dừa tươi mà nhu cầu dừa khô nguyên liệu để chế biến cũng tăng. Hiện tại, giá dừa tươi tại vườn ở một số tỉnh trọng điểm như Bến Tre, Vĩnh Long vào khoảng 180.000 đồng/chục, còn các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu là 120.000 đồng/kg. Không chỉ tiêu thụ nội địa mạnh mà xuất khẩu cũng rất tốt, đặc biệt là ở các thị trường quan trọng như Trung Quốc và Mỹ. Ngoài dừa tươi, các sản phẩm dừa chế biến cũng tiêu thụ rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của hải quan, trong quý 1/2025, riêng xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đạt trên 51 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; còn mặt hàng dừa chế biến đạt tới 74 triệu USD, đứng đầu nhóm sản phẩm chế biến và tăng đến 76% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với dừa tươi, một mặt hàng cũng được tiêu thụ mạnh trong mùa nắng này là cam sành Vĩnh Long. Anh Trần Văn Tuấn (ngụ Q.5) cho hay khoảng hơn 1 tháng nay, gần như ngày nào cũng uống nước cam. Vì thế, anh cảm thấy ngạc nhiên khi hằng ngày trên đường đi làm vẫn thấy nhiều người bán cam theo kiểu "giải cứu" với giá chỉ có 50.000 - 55.000 đồng/túi 10 kg. "Trong 1 tháng qua, bản thân gia đình tôi cũng tiêu thụ được 5 túi. Tôi thấy cũng có rất nhiều người mua cam giải cứu ủng hộ bà con. Những người bán hàng cho biết mỗi ngày có thể bán từ vài chục đến cả trăm túi cam. Cũng không phải lần đầu cam cần "giải cứu", nhưng hy vọng những năm sau tình trạng này sẽ không còn", anh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại các siêu thị và chợ truyền thống, những loại rau quả giải nhiệt, chứa nhiều vitamin cũng được tiêu thụ mạnh; nguồn cung dồi dào và giá cả rất tốt. Cụ thể một số loại trái cây như dưa hấu, ổi, dứa, xoài, thanh long… chỉ có giá phổ biến từ 15.000 - 30.000 đồng/kg, được tiêu thụ mạnh. Chị Hoa, bán hàng ở chợ Hòa Bình (Q.5), tư vấn thêm: "Trong mùa này, nhiều bà nội trợ rất thích mua những bó thảo mộc giải nhiệt để nấu nước sâm. Mỗi bó có giá từ 20.000 - 30.000 đồng, với nhiều loại gồm lá dứa, mã đề, mía lau, râu bắp… có thể phối hợp thêm bí đao hay la hán quả để thơm ngon hơn. Giá rẻ mà tác dụng rất tốt, cả nhà đều uống được".