TP.HCM phát động đợt cao điểm an toàn, vệ sinh lao động

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, năm 2023, TP.HCM xảy ra 703 vụ tai nạn lao động (giảm 12,45% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 44 vụ tai nạn lao động chết người.



Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: sản xuất giày dép (chiếm tỷ lệ 21,62%), gia công sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại (chiếm tỷ lệ 13,08%), may mặc (chiếm 8,53%).

Qua công tác điều tra, ghi nhận tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong lĩnh vực xây dựng khi có 9/44 vụ tai nạn lao động chết người (chiếm tỉ lệ 20,45%). Tổng số tiền thiệt hại do tai nạn lao động (chưa bao gồm thiệt hại tài sản) hơn 17 tỉ đồng.

"Dù các số liệu thống kê về tai nạn lao động năm 2023 đã giảm so với năm 2022. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn là một trong các địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước. Điều này đòi hỏi những giải pháp mạnh mẽ hơn", bà Lượng Thị Tới nói.

Tham dự sự kiện, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tuyên bố phát động lễ hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát động lễ hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 HUỲNH NHƯ



Theo đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh truyền thông, thi đua, đề xuất các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức mít tinh, diễn tập xử lý sự cố kỹ thuật, ứng cứu khẩn cấp tại các nơi có nhiều nguy cơ.

Ông Dương Anh Đức yêu cầu các cấp chính quyền, doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho công tác an toàn, vệ sinh lao động; chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn lao động, nhất là ở các ngành xây dựng, điện, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế…

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện, ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty Xăng dầu khu vực II - TNHH MTV (đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex với hơn 1.500 lao động), cho hay kinh doanh trong chuỗi cung ứng xăng dầu là hoạt động tiềm ẩn nhiều mối nguy về phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn lao động.

"Do đó, đơn vị chúng tôi luôn đặt hàng đầu mục tiêu kinh doanh an toàn, dành nhiều kinh phí cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Chúng tôi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, lấy phòng ngừa làm nguyên tắc ưu tiên, đồng thời kêu gọi các đơn vị, người lao động hưởng ứng tháng hành động", ông Tân nói.