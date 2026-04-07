TP.HCM phát hiện nha khoa mượn, thuê chứng chỉ hành nghề

Duy Tính
Duy Tính
07/04/2026 16:16 GMT+7

TP.HCM xử phạt gần 318 triệu đồng đối với 4 cá nhân và tổ chức vi phạm. Trong đó, cơ quan chức năng phát hiện một doanh nghiệp nha khoa mượn, thuê chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Ngày 7.4, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 cá nhân, tập thể với tổng số tiền gần 318 triệu đồng. Trong đó Sở Y tế phát hiện một doanh nghiệp có hành vi mượn, thuê chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Cụ thể, Sở Y tế xử phạt Công ty TNHH nha khoa Jan Dentist (171 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa) với số tiền gần 87,5 triệu đồng. Doanh nghiệp nha khoa này đã có hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề. Ngoài xử phạt tiền, Sở Y tế còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 23 tháng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 9,5 triệu đồng; buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

Ngoài hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện và xử lý nghiêm một số vi phạm khác, nhất là trong lĩnh vực dược.

TP.HCM phát hiện nha khoa mượn, thuê chứng chỉ hành nghề - Ảnh 1.

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

ẢNH: DUY TÍNH

Cụ thể, xử phạt bác sĩ N.V.H (phường Long Bình) 43 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 1 tháng. 

Bà N.T.T.T (phường Chợ Quán) cũng bị xử phạt 103 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động và không có chứng chỉ hành nghề. Bà T. bị buộc nộp lại 23 triệu đồng là số thu lợi bất hợp pháp; đình chỉ hoạt động cơ sở 18 tháng.

Cũng hoạt động không có giấy phép và không có chứng chỉ hành nghề, ông N.X.T (phường Hòa Hưng) bị xử phạt 84,3 triệu đồng. Ông T. còn bị buộc nộp lại 4,3 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng.

Trong thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM tăng cường kiểm tra và xử phạt rất nhiều trường hợp khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, hoạt động quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

TP.HCM xử phạt nhiều phòng khám hoạt động quá phạm vi chuyên môn

TP.HCM xử phạt nhiều phòng khám hoạt động quá phạm vi chuyên môn

chứng chỉ hành nghề Sở Y tế Tp.HCM xử phạt nha khoa Jan Dentist
