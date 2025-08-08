Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phường Tam Bình hỗ trợ người dân sau trận ngập 'lịch sử'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/08/2025 05:00 GMT+7

Sau trận mưa lớn gây ngập sâu ở, phường Tam Bình, TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời vận động bà con di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tối 7.8, đại diện lãnh đạo phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi đợt mưa lớn, ngập nặng (ngày 5.8), tập trung tại khu vực vườn chuối (khu phố 28), gần nút giao thông Gò Dưa.

TP.HCM: Phường Tam Bình hỗ trợ người dân sau trận ngập 'lịch sử'- Ảnh 1.

Phường Tam Bình hỗ trợ người dân vượt qua thiệt hại sau trận ngập 'lịch sử'

ẢNH: CTV

Đoàn công tác có sự tham dự của bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Minh Điền, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đoàn thể phường Tam Bình.

Lãnh đạo phường Tam Bình đã trao tặng 38 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các hộ dân bị ngập sâu, tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khử khuẩn, di dời tài sản và hướng dẫn các hộ tạm lánh tại nhà văn hóa phường.

Theo báo cáo, trước đó, vào lúc 17 giờ 15 ngày 5.8, một cơn mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, Tỉnh lộ 43… Trong đó, khu vực vườn chuối (khu phố 28) bị ngập sâu khoảng 1,5 mét, ảnh hưởng nặng đến 38 hộ dân, đa số là người lao động thuê trọ.

Đến sáng 6.8, mực nước vẫn chưa rút hết, phường tiếp tục huy động hơn 150 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân, các ban ngành để hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền cho biết, chính quyền sẽ có phương án bồi thường, vận động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực không đảm bảo an toàn, đồng thời đề xuất đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao thông Gò Dưa để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập kéo dài.

Theo báo cáo, trong năm 2025, khu vực vườn chuối đã 2 lần bị ngập nặng. Đây là khu vực thuộc quy hoạch giải tỏa của dự án nút giao thông Gò Dưa và tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được triển khai đầy đủ, người dân vẫn sinh sống trong điều kiện thiếu an toàn.

TP.HCM: Phường Tam Bình hỗ trợ người dân sau trận ngập 'lịch sử'- Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Tam Bình đã trao tặng 38 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 1 triệu đồng

ẢNH: CTV

UBND phường Tam Bình kiến nghị TP.HCM sớm hoàn thiện dự án, đảm bảo ổn định đời sống người dân và an toàn hạ tầng giao thông trong khu vực.

