Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Phường Vườn Lài tổ chức cuộc thi sáng tác logo

Thanh Mai
Thanh Mai
20/11/2025 04:30 GMT+7

UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, khơi dậy lòng tự hào của địa phương.

Chiều 19.11, phường Vườn Lài tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác logo phường, nhằm chọn ra logo chính để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phát triển du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của phường.

Đồng thời, cuộc thi còn góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, khơi dậy lòng tự hào, khát vọng vươn lên, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phường Vườn Lài "văn minh - hiện đại - nghĩa tình".

TP.HCM: Phường Vườn Lài tổ chức cuộc thi sáng tác logo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Khang, Phó chủ tịch UBND phường Vườn Lài chia sẻ về cuộc thi

ẢNH: THANH MAI

Ông Đào Quang Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vườn Lài, chia sẻ, phường Vườn Lài mong muốn một tác phẩm thể hiện được nét đặc trưng, bản sắc văn hóa, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này, đồng thời truyền tải được tinh thần đổi mới kinh tế - xã hội và mang khát vọng của phường.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố đến hết ngày 30.12.2025, dự kiến trao giải vào tháng 2.2026.

Ban tổ chức dự kiến trao 6 giải, trong đó 1 giải nhất với mức tiền thưởng 20 triệu đồng. Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ là logo chính thức của phường.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vườn Lài, địa chỉ: 410 - 412, đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Ông Nguyễn Thế Khang, Phó chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết, phường tổ chức cuộc thi sáng tác logo để người dân trên cả nước và TP.HCM biết đến phường Vườn Lài nhiều hơn. Chính quyền địa phương mong muốn tìm ra được tác phẩm thể hiện tinh thần "Viết tiếp câu chuyện Vườn Lài".

Phường Vườn Lài được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 4, 9, 10 của quận 10 cũ.

Tên gọi Vườn Lài xuất phát từ địa danh ngã ba Vườn Lài - nằm giữa ngã bảy Sài Gòn (đường Lý Thái Tổ) và ngã sáu Chợ Lớn (đường Nguyễn Tri Phương). Ngày nay, ở giao lộ Ngô Gia Tự - Vĩnh Viễn có bia Vườn Lài để ghi nhớ công ơn những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Trước đây, ngã ba Vườn Lài là một vùng hoang vắng trên cánh đồng tập trận thời nhà Nguyễn. Đến năm 1950, khu vực này trở thành xóm sầm uất, dân cư đông đúc, nhà cửa chen chúc với những đường ngang ngõ tắt. Vườn Lài là một trong những khu lao động của thành phố làm cơ sở cho cách mạng, nuôi dưỡng cán bộ, che giấu thanh niên trốn lính dưới chế độ cũ.

