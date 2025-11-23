TP.HCM ra mắt cẩm nang chuyên biệt cho đoàn phim quốc tế

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội thảo và lễ ra mắt cẩm nang ẢNH: BTC

Ngày 23.11, hội thảo Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương và ra mắt cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim diễn ra tại TP.HCM. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra tại thành phố. Sự kiện có sự tham gia của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế; các sở, ngành và đại diện nhiều địa phương trên cả nước…

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: "Cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực".

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng bộ cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế. Cẩm nang được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TP.HCM.

Ấn phẩm này có cung cấp các thông tin tổng quan như: địa hình, khí hậu, giao thông, dịch vụ, các bối cảnh nổi bật và tiềm năng của TP.HCM. Bên cạnh đó, cẩm nang còn đề cập đến các đơn vị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ hậu cần, nguồn nhân lực, quy trình, thủ tục và hướng dẫn làm việc với các cơ quan quản lý cũng như thông tin liên hệ nhanh và đầu mối giải quyết cho các đoàn phim.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho các tổ chức, cá nhân đóng góp cho quá trình hoàn thiện cẩm nang ẢNH: BTC

Việc ra mắt Cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP.HCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Với danh hiệu này, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, mong muốn các nhà làm phim cả trong nước lẫn quốc tế biết đến những cảnh đẹp của TP.HCM, của Việt Nam để khai thác trong phim ảnh. Bà bày tỏ sự vui mừng vì TP.HCM có một cẩm nang điện ảnh thiết thực, hữu ích cho việc giới thiệu TP.HCM là một điểm đến làm phim đầy tiềm năng và cơ hội.

Trong khi đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng việc ra mắt cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim rất có ý nghĩa với nhiều thông tin cụ thể. Tuy nhiên, nhà làm phim mong muốn ấn phẩm này có thêm những thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về những con số có sức nặng và tập trung nói về những thế mạnh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ về cẩm nang "TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim" ẢNH: BTC

Bên cạnh ra mắt cẩm nang, sự kiện còn có các phiên thảo luận sôi nổi, chuyên sâu về hành trình thu hút các đoàn làm phim đến Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Úc và Singapore chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng môi trường sản xuất phim cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều diễn giả tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách ổn định và đồng bộ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Việc phát triển nhân lực kỹ thuật, nâng cấp hệ thống hạ tầng điện ảnh, mở rộng dịch vụ hỗ trợ đoàn phim và tăng cường liên kết giữa các địa phương được xác định là giải pháp then chốt để tạo ra một môi trường sản xuất phim hấp dẫn.

Sự kiện này đánh dấu nỗ lực của TP.HCM trong việc khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa sáng tạo có sức hút lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Cùng với cẩm nang, TP.HCM cam kết tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến mới nhằm thu hút các dự án phim quốc tế, thúc đẩy du lịch điện ảnh và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.