TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ
TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Võ Hiếu
30/04/2026 14:03 GMT+7

Dịp lễ 30.4, từ các tuyến đường lớn đến những con hẻm nhỏ tại TP.HCM đều rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Không chỉ được treo trang trọng trước nhà, hình ảnh lá cờ Tổ quốc còn xuất hiện trên những chuyến xe mưu sinh và trang phục của giới trẻ trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước.

Sáng 30.4, khắp các ngả đường TP.HCM, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nhuộm thắm từ những đại lộ sầm uất cho đến những con hẻm nhỏ bình yên.

Trong không khí rộn ràng đón mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi lá cờ được treo lên không chỉ là một điểm nhấn sắc màu, mà còn là niềm tự hào mãnh liệt về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn - Ảnh 1.

TP.HCM rực cờ đỏ sao vàng ngày 30.4, niềm tự hào mãnh liệt về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc

ẢNH: VÕ HIẾU

Với những người lớn tuổi, hình ảnh lá cờ tung bay mang lại cảm xúc đặc biệt về giá trị của độc lập, hòa bình.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nhuộm thắm từ những đại lộ sầm uất

Niềm tự hào ấy lan tỏa sâu vào từng ngõ ngách của thành phố. Khác với vẻ lộng lẫy, choáng ngợp ở các tuyến phố trung tâm, sắc cờ đỏ sao vàng trong những khu dân cư, những con hẻm nhỏ lại mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi và gắn kết lạ thường.

Niềm tự hào lan tỏa sâu vào từng ngõ ngách của thành phố

Giữa dòng xe đông đúc ngày lễ, lá cờ giải phóng được anh Thanh, một tài xế công nghệ trang trọng treo phía sau xe, rong ruổi trên nhiều nẻo đường TP.HCM như một điểm nhấn đầy tự hào.

Anh Thanh trang trọng treo lá cờ giải phóng phía sau xe, rong ruổi trên nhiều nẻo đường TP.HCM

Hòa bình đôi khi đến từ những điều thật dung dị, là sự thảnh thơi nhìn lá cờ tung bay trước ngõ, là sự bình an trên những chuyến xe mưu sinh, hay niềm háo hức của người trẻ trong tà áo mới.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trước ngõ

Hình ảnh đường phố TP.HCM sáng 30.4 ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng

Sắc đỏ sao vàng rợp bóng khắp TP.HCM ngày hôm nay không chỉ làm đẹp phố phường, mà còn là lời nhắc nhớ thiêng liêng để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hai chữ hòa bình.

Sắc đỏ sao vàng rợp bóng khắp TP.HCM

Ký ức chiến tranh và mối tình thời lửa đạn của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

51 năm sau ngày đất nước thống nhất, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên. Đằng sau chiến thắng ấy là sự đánh đổi bằng tuổi xuân và xương máu của nhiều thế hệ, trong đó không thể không kể đến những đóng góp quan trọng của lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Quyết tâm để người dân ven kênh có nơi ở tốt hơn

[FLYCAM] Cận cảnh nhánh cầu vượt N3 trước giờ thông xe: Diện mạo mới của nút giao cửa ngõ phía đông

Khám phá thêm chủ đề

Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng 30.4.1975 51 năm thống nhất đất nước cờ đỏ sao vàng 50 năm thành phố mang tên Bác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
