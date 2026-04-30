Sáng 30.4, khắp các ngả đường TP.HCM, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nhuộm thắm từ những đại lộ sầm uất cho đến những con hẻm nhỏ bình yên.

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Trong không khí rộn ràng đón mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi lá cờ được treo lên không chỉ là một điểm nhấn sắc màu, mà còn là niềm tự hào mãnh liệt về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

TP.HCM rực cờ đỏ sao vàng ngày 30.4, niềm tự hào mãnh liệt về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc ẢNH: VÕ HIẾU

Với những người lớn tuổi, hình ảnh lá cờ tung bay mang lại cảm xúc đặc biệt về giá trị của độc lập, hòa bình.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nhuộm thắm từ những đại lộ sầm uất ẢNH: VÕ HIẾU

Niềm tự hào ấy lan tỏa sâu vào từng ngõ ngách của thành phố. Khác với vẻ lộng lẫy, choáng ngợp ở các tuyến phố trung tâm, sắc cờ đỏ sao vàng trong những khu dân cư, những con hẻm nhỏ lại mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi và gắn kết lạ thường.

Niềm tự hào lan tỏa sâu vào từng ngõ ngách của thành phố ẢNH: VÕ HIẾU

Giữa dòng xe đông đúc ngày lễ, lá cờ giải phóng được anh Thanh, một tài xế công nghệ trang trọng treo phía sau xe, rong ruổi trên nhiều nẻo đường TP.HCM như một điểm nhấn đầy tự hào.

Anh Thanh trang trọng treo lá cờ giải phóng phía sau xe, rong ruổi trên nhiều nẻo đường TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Hòa bình đôi khi đến từ những điều thật dung dị, là sự thảnh thơi nhìn lá cờ tung bay trước ngõ, là sự bình an trên những chuyến xe mưu sinh, hay niềm háo hức của người trẻ trong tà áo mới.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trước ngõ ẢNH: VÕ HIẾU

Hình ảnh đường phố TP.HCM sáng 30.4 ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng ẢNH: VÕ HIẾU

Sắc đỏ sao vàng rợp bóng khắp TP.HCM ngày hôm nay không chỉ làm đẹp phố phường, mà còn là lời nhắc nhớ thiêng liêng để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hai chữ hòa bình.