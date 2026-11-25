Trong chương trình làm việc ngày 24.11, đoàn công tác do ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) dẫn đầu, cùng Phó Trưởng Ban Vũ Văn Vịnh và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã kiểm tra trực tiếp tiến độ tại các công trường nhà ga dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Lãnh đạo MAUR yêu cầu các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông tại khu vực rào chắn thi công tuyến metro số 2, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân ẢNH: MAUR

Tại hiện trường, đoàn đã nghe các nhà thầu báo cáo chi tiết về tình hình triển khai cũng như những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Qua kiểm tra thực tế, ông Phan Công Bằng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tuyệt đối tiến độ và chất lượng công trình.

Đặc biệt, lãnh đạo MAUR nhấn mạnh yêu cầu các nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông tại khu vực rào chắn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân thành phố.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp đường sắt, cơ khí đa dụng ở phường Bình Cơ, TP.HCM. Đây là dự án do Tập đoàn Trường Hải (THACO) đầu tư trên diện tích 320 ha (nằm trong tổng thể Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí hơn 700 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỉ đồng), được đánh giá là tổ hợp công nghiệp đường sắt hiện đại đầu tiên tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Theo quy hoạch đồng bộ theo mô hình sản xuất tích hợp và tự động hóa cao, tổ hợp này sẽ bao gồm hệ thống các nhà máy và trung tâm chuyên sâu.

Cụ thể, sản xuất phương tiện, chế tạo đầu máy, toa xe metro và đường sắt với các trung tâm đùn ép hợp kim nhôm áp lực cao (lên đến 10.000 tấn), gia công cơ khí chính xác kích thước lớn (dài 25 m), hàn robot tự động, sơn tĩnh điện và đường thử hiện đại.

Tổ hợp cũng sẽ chế tạo máy khoan hầm (TBM), thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và các linh kiện cơ điện chuyên dụng.

Khu công nghiệp sẽ hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất đầu máy, toa xe, máy khoan hầm (TBM), thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và các thiết bị chuyên dụng khác. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất từ năm 2027 ẢNH: MAUR

Đáng chú ý, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ, chủ đầu tư là THACO đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ và nội địa hóa đầu máy, toa xe với Tập đoàn Hyundai Rotem (Hàn Quốc). Những toa tàu metro đầu tiên sản xuất tại Bình Cơ dự kiến sẽ xuất xưởng ngay từ năm 2027 (mục tiêu từ tháng 4.2027) nhằm phục vụ cho các tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM và tuyến kết nối sân bay Long Thành.

Tại buổi khảo sát, Trưởng ban Phan Công Bằng đánh giá cao quy mô và tầm nhìn của dự án, đồng thời nhấn mạnh vai trò sống còn của việc nội địa hóa trong chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Ông đề nghị THACO tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa các nhà máy vào vận hành chính thức.

Việc sớm đưa Khu công nghiệp đường sắt Bình Cơ vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động nguồn cung thiết bị và cấu kiện trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và từng bước làm chủ công nghệ đường sắt hiện đại.



