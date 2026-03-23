TP.HCM sắp làm 7 cầu vượt trên tuyến đường độc đạo đi Tây Ninh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Công trình đi qua phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) và các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) với chiều dài hơn 8 km, mặt cắt ngang 60m. Trong đó, 4 làn xe trung tâm được thiết kế tốc độ 80 km/giờ, còn 6 làn hai bên có tốc độ 60 km/giờ.

Cùng với mở rộng mặt đường, dự án sẽ xây 7 cầu vượt trên tuyến, vượt qua các đường ngang tại các điểm giao cắt: Nút giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ; nút giao Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa; nút giao Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông; nút giao Vòng cung Tây Bắc - Lê Thị Hà; nút giao Trần Văn Mười - Bà Triệu; nút giao Nguyễn Thị Nuôi; nút giao Dương Công Khi - Lê Lợi.

Tất cả các cầu vượt đều thiết kế bảo đảm 4 làn xe tốc độ cao lưu thông liên tục, tách dòng xe để tránh giao cắt.

Tổng vốn đầu tư dự án thành phần 3 gần 4.200 tỉ đồng. Dự kiến, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, dự án lựa chọn nhà đầu tư và khởi công từ quý 2; hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028.

Cùng với đó, dự án áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng, không bố trí barie. Mức phí dự kiến đối với 4 làn tốc độ 80 km/giờ từ 2.100 - 12.000 đồng/km; 4 làn tốc độ 60 km/giờ từ 1.470 - 8.400 đồng/km. Các làn hỗn hợp hai bên không thu phí, đồng thời bố trí thiết bị nhận diện phương tiện để hạn chế tình trạng né trạm.

Song song với dự án BOT mở rộng quốc lộ 22, TP.HCM triển khai hai dự án thành phần bằng vốn ngân sách.

Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật tại các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn có tổng vốn 6.227 tỉ đồng, dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 16,6ha, ảnh hưởng 1.362 hộ dân, trong đó 392 hộ bị giải tỏa trắng.

Dự án thành phần 2: Di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây khoảng 7 tỉ đồng.

Quốc lộ 22 là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 36 - 40m, gồm hai làn ô tô và một làn xe máy mỗi bên, thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông gia tăng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, tai nạn kéo dài tại khu vực tây bắc mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đồng thời góp phần đưa hạ tầng giao thông TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ và bền vững.