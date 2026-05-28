TP.HCM sẽ chỉnh trang lại khu chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng

UBND TP.HCM đã chỉ đạo triển khai quy hoạch tại khu chợ Gà - chợ Gạo ở phường Bến Thành và tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Mả Lạng) thuộc phường Cầu Ông Lãnh. Ba khu vực trên nằm trong diện chỉnh trang đô thị của thành phố do không đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, diện tích ở tối thiểu và hạ tầng dân cư xuống cấp.

Sở Xây dựng được giao xác định ranh giới thực hiện dự án để trình thành phố xem xét. Sau đó, chính quyền hai phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh sẽ đo đạc, xác định diện tích, chuẩn bị các bước thu hồi đất, cũng như phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

UBND TP.HCM giao cho Công ty Khang Điền được lập quy hoạch cho hai khu vực trên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa việc doanh nghiệp sẽ được chọn làm chủ đầu tư hay chấp thuận nội dung quy hoạch của dự án.

Toàn cảnh khu Mả Lạng ẢNH: SẦM ÁNH

Tại khu vực này, thành phố cho phép áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và sử dụng đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại dự án.

Đồng thời thành phố sẽ rà soát điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, nghiên cứu áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về thí điểm chính sách đặc thù cho TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát phương án bồi thường, tái định cư, quy hoạch, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT và tham mưu thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Từ năm 2000, TP.HCM đã có chủ trương giải tỏa, chỉnh trang khu Mả Lạng. Tuy nhiên, dự án "treo" thời gian dài nhưng không thể triển khai, đến năm 2023 thành phố quyết định thu hồi.

Khu Mả Lạng nằm trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh có phạm vi nghiên cứu giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này hiện có 1.070 trường hợp nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, trong đó 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp.

Còn khu chợ Gà - chợ Gạo nằm trong phạm vi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin, thuộc phường Bến Thành. Đây là khu chợ truyền thống tồn tại từ trước năm 1975, nhưng đã xuống cấp. Khu vực này có khoảng 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ.

Theo đề xuất của cơ quan chức năng, khu Mả Lạng và chợ Gà - chợ Gạo được nghiên cứu triển khai theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 4 ha, với vốn đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, dự án chợ Gà - chợ Gạo sẽ bố trí một phần quỹ nhà tái định cư cho người dân khu Mả Lạng, qua đó dành thêm quỹ đất tại Mả Lạng để phát triển công viên phục vụ cộng đồng.