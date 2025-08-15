TP.HCM sẽ mở rộng mô hình trường chuyên?

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, trao bằng khen cho học sinh đoạt huy chương bạc cuộc thi Olympic toán quốc tế ẢNH: NHI HÀ

Theo đó, tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2024-2025, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 929 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Trong đó, 2 học sinh được nhận bằng khen do có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học năm học 2024-2025 và một học sinh đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế (IMO) năm 2025.

Ngoài ra, còn có 235 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; 22 học sinh thành tích xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; 15 học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia năm học 2024-2025.

Ở cấp thành phố, có 401 em đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2024-2025; 40 học sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay; 24 em đoạt giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học; 7 em đoạt giải nhất kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên; 36 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học viên giỏi lớp 9 và lớp 12 giáo dục thường xuyên cấp thành phố và 10 em đạt giải nhất cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Cũng trong dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen 22 thầy, cô giáo đạt giải nhất tại hội thi giáo viên mầm non, giáo viên trung tâm GDTX-GDNN dạy giỏi cấp thành phố và 114 thầy, cô có thành tích trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao ẢNH: NHI HÀ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành GD-ĐT xác định công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đồng thời là chiến lược mũi nhọn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, các cơ sở giáo dục đã tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, tích hợp công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát huy vai trò của trường chuyên, chú trọng phát triển năng khiếu, phẩm chất và năng lực ưu tú của học sinh theo học môn chuyên; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả thi học sinh giỏi vừa qua cho thấy chưa có sự đồng đều giữa các bộ môn, đơn vị và khu vực, thể hiện tính thiếu bền vững trong đào tạo học sinh giỏi.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khen thưởng học sinh giỏi ẢNH: NHI HÀ

Với những thành tích đã đạt được, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá giáo viên, học sinh thành phố đã khẳng định được uy tín về chất lượng giáo dục. Có thể nói chiến lược đưa TP.HCM trở thành trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á đang đi đúng hướng.

Bên cạnh đó, bà Thúy nói rằng số lượng trường chuyên, trường năng khiếu hiện nay chưa tương xứng với tổng quy mô học sinh TP.HCM sau sáp nhập. Đề nghị ngành giáo dục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tham mưu và đề xuất lãnh đạo thành phố phát triển một số trường theo mô hình trường chuyên, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, góp phần xây dựng thành phố thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.