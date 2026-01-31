TP.HCM: Số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết nhiều nhất cả nước

Ngày 31.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2025 và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn trong năm 2026.

Theo báo cáo, trong năm 2025, TP.HCM ghi nhận 69.386 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 206% so với cùng kỳ năm 2024 (22.679 ca), trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Các địa phương có số ca mắc cao gồm: phường Dĩ An, Bình Dương, Bình Tân, Bình Hưng Hòa và xã Vĩnh Lộc.

Dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng liên tục

Về diễn biến dịch, theo Sở Y tế, số ca mắc tăng liên tục từ tuần 23 - 33. Trong giai đoạn từ tuần 34 - 36, số ca có xu hướng giảm rõ rệt khi TP.HCM triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng trên diện rộng. Tuy nhiên, từ tuần 37, số ca mắc tăng trở lại và duy trì ở mức cao so với cùng kỳ các năm.

Từ tuần 49 đến hết năm 2025, số ca có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình 5 năm (2016, 2017, 2018, 2020, 2023).

Trong năm 2025, TP.HCM tiếp tục thực hiện giám sát huyết thanh sốt xuất huyết, số mẫu được lấy theo chỉ tiêu đạt 80,7% (2.556/3.166 mẫu). Kết quả ghi nhận có 3 tuýp huyết thanh sốt xuất huyết lưu hành gồm D1, D2 và D4. Trong đó, tuýp D2 chiếm ưu thế với 75,8% số mẫu dương tính; tiếp theo là D1 (22,4%) và D4 (1,8%), tương đồng với tình hình lưu hành vi rút tại khu vực phía nam.

Ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch như giám sát trung bình 7.574 điểm nguy cơ mỗi tháng, tổ chức diệt muỗi, diệt lăng quăng, tăng cường truyền thông và củng cố các tuyến điều trị.

Trong năm 2025, TP.HCM cũng đã xử phạt 74 trường hợp vi phạm quy định về để phát sinh lăng quăng sau nhiều lần giám sát.

Một trường hợp mắc sốt xuất huyết rất nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong năm 2025 ẢNH: DUY TÍNH

Vì sao số ca bệnh gia tăng?

Nói về những nguyên nhân số ca mắc, tử vong cao, Sở Y tế cũng đánh giá, sau quá trình sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND địa phương, lực lượng nhân sự chuyên trách công tác phòng, chống dịch tại tuyến cơ sở có nhiều biến động. Một bộ phận cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời kiến thức, kỹ năng chuyên môn về giám sát, phòng, chống sốt xuất huyết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết cũng gặp khó khăn do thiếu máy phun; một số thiết bị hiện có đã hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu phun diện rộng, đồng loạt khi dịch gia tăng.

Trên cơ sở diễn biến dịch, Sở Y tế dự báo trong năm 2026, số ca mắc sốt xuất huyết có nguy cơ tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm khi dịch chưa kịp giảm đã bước vào mùa dịch mới.

Và ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu kiểm soát số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết, khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài trên địa bàn.