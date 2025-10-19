Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hiểm họa ít biết từ sốt xuất huyết: Hội chứng thực bào máu khiến trẻ nguy kịch

Duy Tính
Duy Tính
19/10/2025 17:53 GMT+7

Thực bào máu trong bệnh sốt xuất huyết khá hiếm nên ít được chú ý. Tuy nhiên gần đây, số ca thực bào máu liên quan sốt xuất huyết có vẻ tăng và nặng, gây tổn thương đa cơ quan.

Ngày 19.10, PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cảnh báo gia tăng bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết có suy đa cơ quan. Đặc biệt, nhiều ca sốt xuất huyết nặng có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

Gần nhất là nam bệnh nhi L.T.D (7 tuổi, ở An Giang) bị sốt cao liên tục 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán sốt xuất huyết ngày thứ 5, dư cân béo phì.

Mặc dù được Khoa Sốt xuất huyết điều trị tích cực bằng truyền dịch và theo dõi sát, nhưng bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, đau bụng kèm tăng men gan rất nhanh. Bệnh nhi chuyển nặng, tổn thương gan nặng và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Hiểm họa ít biết từ sốt xuất huyết: Hội chứng thực bào máu khiến trẻ nguy kịch- Ảnh 1.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết có hội chứng thực bào máu nguy kịch

ẢNH: BV

"Bệnh nhi sốt cao liên tục, tổn thương gan tiếp tục tăng kèm hôn mê gan, tổn thương thận cấp nên được đặt nội khí quản thở máy. Bệnh nhi được điều trị suy gan, thận bằng lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền thuốc chống phù não, truyền các chế phẩm máu", PGS-TS Phạm Văn Quang cho hay.

Nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao, đặc biệt ferritin tăng gần 80.000 µg/L (trong khi chỉ cần ferritin hơn 500 µg/L được xem là mắc hội chứng thực bào máu).

Ngay lập tức các bác sĩ hồi sức và huyết học hội chẩn và quyết định dùng thuốc để chống viêm, điều trị hội chứng thực bào máu. Sau 24 giờ, bệnh nhi bớt sốt và tổn thương gan tạm ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu, thay huyết tương, điều hòa miễn dịch, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học; chức năng gan, thận, đông máu về bình thường. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hiểm họa ít biết từ sốt xuất huyết: Hội chứng thực bào máu khiến trẻ nguy kịch- Ảnh 2.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết có hội chứng thực bào máu nguy kịch đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống thành công

ẢNH: BV

"Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết tuy ít gặp nhưng có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng nếu sốt cao liên tục trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận, huyết học... cần nghĩ tới hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời", PGS-TS Phạm Văn Quang nói.

PGS-TS Phạm Văn Quang lưu ý bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng. Bệnh có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Vì vậy cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2 - 3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết. Thân nhân cần đưa bệnh nhi đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Tính đến giữa tháng 10.2025, TP.HCM ghi nhận hơn 40.694 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó,  tính đến cuối tháng 9.2025, có 17 trường hợp tử vong.

