TP.HCM: 17 ca tử vong do sốt xuất huyết

Ngày 24.9, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 37 (từ ngày 8 - 14.9), TP.HCM có 2.107 ca sốt xuất huyết và 1 ca tử vong. Số ca mắc giảm 7,4% so với trung bình 4 tuần trước.

Có 57/168 phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với trung bình 4 tuần trước. Lưu ý các phường, xã của TP.HCM có số ca mắc tăng, gồm: Chợ Lớn, Phú Lâm, Chánh Hưng, Bình Quới, Phước Long, Thủ Đức, Tân Sơn Nhì, An Lạc, Tân Tạo, Dầu Tiếng, Tam Thắng, Xuân Sơn, Tân Hải.

Như vậy, từ đầu năm 2025 đến tuần 37, TP.HCM có 34.284 ca sốt xuất huyết, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ 2024. Trong đó, từ tuần 22 - 33, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh nhất. Từ tuần 34 - 37 thì số ca mắc có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao hơn so với cùng kỳ 2024 và trung bình 5 năm (từ 2016 - 2023).

Đáng lưu ý, từ đầu năm 2025 đến tuần 37, TP.HCM đã có 17 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ có 2 ca.

HCDC dự báo số ca sốt xuất huyết duy trì ở mức cao trong thời gian tới do TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm mùa dịch bệnh hàng năm.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Trong khi đó, vào năm học thì số ca tay chân miệng dự báo cũng bắt đầu tăng. Từ đầu năm 2025 đến tuần 37, TP.HCM có 21.203 ca tay chân miện, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

HCDC cho biết tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn. Tăng cường truyền thông diệt muỗi, lăng quăng, rửa tay, vệ sinh môi trường và nhà cửa…

Cũng theo báo cáo của HCDC, trong tuần 37, các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận 387 ca sốt xuất huyết của tỉnh khác chuyển đến, chiếm 15,5% trong tổng số ca. Trong đó, có 33 ca sốt xuất huyết nặng (chiếm hơn 36%). Số ca tay chân miệng các tỉnh chuyển đến là 229 ca (chiếm gần 33%), trong đó có 2 ca nặng (chiếm 50%).

"Việc tiếp nhận số lượng ca bệnh từ các tỉnh cho thấy áp lực lớn đối với hệ thống y tế TP.HCM, đặc biệt là các bệnh viện tuyến dưới", HCDC thông tin.