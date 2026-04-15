TP.HCM tăng cường kiểm tra tàu chở khách trên sông Sài Gòn dịp lễ

Trần Duy Khánh
15/04/2026 16:19 GMT+7

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy dịp cao điểm lễ, Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM đồng loạt kiểm tra tàu chở khách trên sông Sài Gòn, siết chặt điều kiện hoạt động và xử lý vi phạm.

Ngày 15.4, Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng (bờ phải sông Sài Gòn, phường Sài Gòn, TP.HCM). Trong đó có kiểm tra tàu chở khách trên sông Sài Gòn.

Lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra giấy tờ, điều kiện hoạt động của thuyền viên trên tàu khách tại khu vực bến Bạch Đằng

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đợt kiểm tra tập trung tại Bến thủy nội địa Cầu tàu số 4 - Công viên bến Bạch Đằng và bến thủy nội địa - bến tàu Bạch Đằng, những điểm có lưu lượng phương tiện và hành khách lớn, đặc biệt trong dịp cao điểm lễ. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra tàu cao tốc hoạt động tuyến Sài Gòn - Vũng Tàu, đồng thời rà soát các phương tiện chở khách như buýt sông và cano.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nhiều hạng mục quan trọng như: công tác phòng cháy chữa cháy, điều kiện hoạt động của phương tiện vận tải hành khách đường thủy, giấy phép hoạt động, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, kiểm tra nồng độ cồn của thuyền viên trong ca làm việc. Cạnh đó, đoàn cũng rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách, trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa và việc chấp hành quy định về số lượng người được phép chở.

Cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM kiểm tra trang thiết bị trên tàu buýt đường sông Sài Gòn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị quản lý bến tàu đã xuất trình đầy đủ các loại giấy phép hồ sơ hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, các điều kiện an toàn cơ bản được đảm bảo, chưa ghi nhận trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời nhắc nhở các đơn vị tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, tuyệt đối không để phương tiện không đủ điều kiện an toàn rời bến, nhất là trong dịp cao điểm lễ sắp tới.

Các thuyền viên trong ca làm được thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, kết quả không ghi nhận vi phạm

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đại diện đoàn kiểm tra, việc kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hành khách đường thủy diễn ra an toàn, thông suốt. Song song đó, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị vận tải, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, cứu hỏa và các điều kiện an toàn cần thiết.

Hoạt động kiểm tra nằm trong kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM trong dịp cao điểm lễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5. Theo đó, lực lượng chức năng được bố trí trực 24/7, công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cán bộ Cảng vụ kiểm tra thực tế hệ thống thiết bị trên tàu buýt sông Sài Gòn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Việc kiểm tra tàu chở khách trên sông Sài Gòn và các bến tàu,... được triển khai tại các khu vực trọng điểm như bến Bạch Đằng, các tuyến vận tải hành khách, tàu cao tốc và phương tiện du lịch đường sông, nhằm đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Sau tai nạn ở vịnh Hạ Long, TP.HCM tổng kiểm tra cảng, bến thủy nội địa

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha) và sau vụ lật tàu khiến hàng chục người tử vong ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), TP.HCM đang gấp rút triển khai các biện pháp kiểm tra, siết chặt an toàn tại các cảng, bến thủy nội địa nhằm chủ động phòng ngừa sự cố.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
