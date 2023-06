TP.HCM tập trung tạo lập, liên thông dữ liệu

Chiều 26.6, Ban chỉ đạo Đề án 06 (đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) TP.HCM họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM), cho biết đến nay ngành công an đã thu nhận gần 7,4 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hơn 1,9 triệu hồ sơ định danh điện tử.

Với số lượng trên, Công an TP.HCM hoàn thành trước 34 ngày so với thời gian đăng ký với Bộ Công an. Dữ liệu dân cư sau khi tạo lập được ứng dụng vào các dịch vụ như khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip, thủ tục thông báo lưu trú trực tuyến, các thủ tục tư pháp, hộ tịch…



Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, kết luận cuộc họp Sỹ Đông

Hiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM đã cung cấp 1.542 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 227 dịch vụ công toàn trình. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở TT-TT, cho biết trên cơ sở dữ liệu số hóa các ngành kết nối dữ liệu định danh công dân, thành phố đẩy nhanh việc đơn giản hóa quy trình, giảm giấy tờ thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. "Khi đó, người dân chỉ thông qua tài khoản VNeID để yêu cầu dịch vụ mà không cần giấy tờ, thủ tục phức tạp", bà Trinh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an đánh giá cao những kết quả của TP.HCM đã đạt được, trong đó có nhiều mô hình mới, hiệu quả như cấp CCCD gắn chip, khai báo lưu trú qua phần mềm ASM. Lãnh đạo Cục C06 đề nghị TP.HCM tiếp tục tuyên truyền về Đề án 06, ứng dụng VNeID để hướng tới hình thành công dân số, chính phủ số; tiếp tục làm sạch dữ liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tạo lập, làm sạch dữ liệu và liên thông dữ liệu để phát huy, nhất là các lĩnh vực được ưu tiên tạo lập trước như tài nguyên, môi trường, xây dựng, quy hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị cần mở rộng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; quan tâm đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất để đủ điều kiện triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. "Các đơn vị phải chủ động, phần việc của mình thì tập trung thực hiện, đừng đổ do dữ liệu này chưa được, ứng dụng kia chưa được rồi chậm trễ", ông Phan Văn Mãi lưu ý.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị mở rộng các mô hình thí điểm đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng VNeID. Đối với thanh toán không dùng tiền mặt, có thể mở rộng ra các hoạt động khác như y tế, giáo dục, chi trả bồi thường, chi bảo trợ xã hội.