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    Thời sự

    TP.HCM thành lập Cụm công nghiệp Châu Đức để di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập Cụm công nghiệp Châu Đức tại xã Bình Giã, với tổng diện tích khoảng 32 ha.

    Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm di dời các cơ sở công nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn (các cơ sở công nghiệp trong khu dân cư, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích áp dụng quy trình sản xuất sạch, sử dụng năng lượng tái tạo).

    TP.HCM thành lập Cụm công nghiệp Châu Đức có nhiệm vụ gì? - Ảnh 1.

    Cụm công nghiệp Châu Đức tại xã Bình Giã

    ẢNH: XÃ BÌNH GIÃ

    Đồng thời, thu hút đầu tư mới các dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp lợi thế của địa phương, sử dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường…

    Ngành nghề hoạt động chủ yếu trong cụm công nghiệp này là đa ngành, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Bình Giã.

    Định hướng bố trí các ngành, nghề theo hướng xanh - sạch - bền vững, đảm bảo sự liên kết, hỗ trợ trong sản xuất, phát huy lợi thế địa phương, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố và khu vực Đông Nam bộ, gồm các nhóm ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo (chủ lực); công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao - công nghiệp sạch; dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

    Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm tại các làng nghề, khu dân cư thuộc xã Bình Giã được khuyến khích di dời vào cụm công nghiệp.

    Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Liên danh Công ty CP DICERA Holdings và Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh.

    Tổng mức vốn đầu tư của dự án hơn 400 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 33 tháng.

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