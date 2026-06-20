TP.HCM thông qua loạt dự án BT

Ở lĩnh vực giao thông, tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu được triển khai theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 14 km, quy mô 6 làn xe, gồm gần 1,9 km đường dẫn, 8 km cầu vượt biển, 295 m đường kết nối từ cầu vào hầm và khoảng 3,85 km hầm vượt biển. Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ tạo kết nối trực tiếp giữa 2 khu vực Vũng Tàu và Cần Giờ, thay thế hành trình hiện nay phải đi vòng qua Đồng Nai, rút ngắn thời gian di chuyển từ 90 - 120 phút xuống còn khoảng 15 - 20 phút.

Một dự án giao thông trọng điểm khác là đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành cũng được thông qua, triển khai theo hợp đồng BT. Tuyến đường dài hơn 42 km, tổng mức đầu tư gần 47.000 tỉ đồng, đi qua các phường, xã: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Hòa Hội và Xuyên Mộc. Ngoài tuyến chính, dự án còn đầu tư hệ thống đường song hành hai bên tại các khu vực có dân cư sinh sống và định hướng phát triển đô thị.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (P.Xóm Chiếu, TP.HCM) sẽ được cải tạo, kết nối không gian với Bến Bạch Đằng Ảnh: Nhật Thịnh

Xây cầu đi bộ nối cảng Nhà Rồng với bến Bạch Đằng

Ở lĩnh vực chỉnh trang đô thị, HĐND TP.HCM cũng quyết định thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng (P.Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (P.Bến Thành). Đây là 2 khu dân cư hiện hữu đã hình thành từ nhiều năm tại khu vực trung tâm, nhưng đang đối mặt với hàng loạt bất cập về hạ tầng và điều kiện sống. Trong đó, khu Mả Lạng (giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh) có khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng, liên quan đến 1.459 hộ dân với khoảng 4.693 nhân khẩu. Còn khu Chợ Gà - Gạo (giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin và hẻm 3 Yersin) có khoảng 252 căn nhà thuộc phạm vi dự án, ảnh hưởng đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu. Tổng mức đầu tư chỉnh trang 2 khu vực trên hơn 16.300 tỉ đồng, triển khai theo hợp đồng BT.

Cách đó không xa, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng cũng sẽ thực hiện theo hợp đồng BT với định hướng trở thành tổ hợp văn hóa, công viên và không gian công cộng quy mô lớn ven sông Sài Gòn, kết nối liên hoàn từ Ba Son, Bến Bạch Đằng đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỉ đồng, triển khai ở 2 khu vực. Cụ thể, tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nhà đầu tư xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; cải tạo trụ sở Cảng Sài Gòn thành không gian làm việc, trưng bày, lưu trữ hiện vật, thư viện và tổ chức sự kiện. Một điểm nhấn đáng chú ý là nghiên cứu phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche-Tréville, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Bên cạnh đó, đường Nguyễn Tất Thành cũng được mở rộng lên 8 - 10 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu (từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư).

Đáng chú ý, một cây cầu đi bộ mới sẽ được xây dựng để kết nối trực tiếp khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng tạo sự liên thông giữa 2 không gian công cộng ven sông. Ở khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục quy mô lớn như ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông và hệ thống kè ven sông.

Nhiều chính sách về dân sinh

Ở nhóm chính sách dân sinh, HĐND TP.HCM quyết định miễn phí xe buýt cho người dân từ ngày 1.7 đến hết năm 2026 với tổng kinh phí khoảng 665 tỉ đồng từ ngân sách. Trong 3 tháng đầu, người dân đi xe buýt được miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc thực hiện định danh.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12.2026, hành khách vẫn tiếp tục được hỗ trợ 100% giá vé nhưng phải thực hiện định danh thông qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo, VNeID hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), HĐND TP.HCM quyết định chi quà tặng cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 500.000 - 1 triệu đồng, tổng kinh phí dự kiến hơn 179 tỉ đồng từ ngân sách. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng dành hơn 165 tỉ đồng để tri ân hơn 43.000 người hoạt động không chuyên trách ở các phường, xã, khu phố, ấp…

Phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10% và tổng thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực đặc thù.

Về kinh tế, ông Được cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm TP.HCM đạt 500.069,99 tỉ đồng, ước đạt 61,9% dự toán năm. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỉ đồng (tăng 63,9% so với cùng kỳ).

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, TP.HCM đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch và kết nối 5,7 triệu dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, lần đầu tiên vào top 100 toàn cầu (xếp thứ 98 thế giới).

TP.HCM cũng đã hoàn thành hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án (838/838 dự án) vướng mắc theo Công điện 112/CĐ-TTg của Chính phủ, mở khóa nguồn lực trên 206.000 tỉ đồng.

"Công tác chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế được thành phố đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành 213 phòng học mới, triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân cho hơn 174.000 người", ông Được cho hay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM cũng nhìn thẳng vào những hạn chế, khó khăn, có tác động trực tiếp chất lượng cuộc sống của người dân, đến năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của thành phố.

"UBND TP.HCM sẽ quyết tâm khắc phục hiệu quả, có chuyển biến tích cực trong thời gian tới như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu (ước đến cuối tháng 6, chỉ đạt 30% kế hoạch - so với yêu cầu là 40% kế hoạch); một số công trình trọng điểm còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng; tình trạng ngập nước cục bộ, ùn tắc giao thông, yêu cầu về trường học, chăm sóc sức khỏe nhân dân…", ông Được nhấn mạnh.