TP.HCM thông tin tiến độ chỉnh trang và di dời nhà ven kênh

Chiều 30.10, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án hạ tầng và đô thị TP.HCM thông tin về 4 dự án do ban làm chủ đầu tư: nhà ven kênh Đôi (quận 8 cũ), dự án rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật); kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và rạch Văn Thánh.

Dự án nhà ven kênh Đôi ở quận 8 cũ

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng và đô thị TP.HCM, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ) đang được triển khai đúng tiến độ.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay đã ban hành quyết định cho 1.469/1.602 trường hợp, trong đó có 1.338 trường hợp đồng ý với phương án bồi thường.

Quyết định thu hồi đất đã được ban hành cho 1.025/1.469 trường hợp, còn 444 trường hợp chưa ban hành; trong đó 400 hồ sơ đã được chuyển về các phường.

Tổng cộng đã thu hồi và bàn giao mặt bằng cho 876/1.082 trường hợp thực chi, với tổng diện tích 34.826,5 m2 trên tổng 57.915 m2 cần thu hồi.

Về bố trí tái định cư, có 209 trường hợp có nhu cầu nhận căn hộ trong tổng số 689 căn hộ và nền tái định cư phục vụ dự án. Trong đó 6 trường hợp bố trí tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm, 82 trường hợp tại chung cư 2225 Phạm Thế Hiển và 121 trường hợp tại chung cư 481 Ba Đình.

Hiện, mặt bằng đã được bàn giao đủ điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công ngay sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu.

Hàng ngàn căn nhà ven kênh Đôi (TP.HCM) chờ di dời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự án rạch Xuyên Tâm

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp (cũ) gồm 3 gói thầu xây lắp: XL-01, XL-02 và XL-03.

Gói thầu XL-03 đã khởi công ngày 21.5.2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 22.11.2026.

Đối với 2 gói thầu XL-01 và XL-02, Ban Quản lý Dự án đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với các đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, 2 gói này sẽ khởi công trong tháng 11.2025, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Hiện, công tác bàn giao mặt bằng vẫn còn vướng mắc, với khoảng 2.078 trường hợp cần được giải quyết trong phạm vi 2 gói thầu nói trên.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các gói thầu thuộc dự án phải được hoàn thành trong tháng 11.2025, nhằm đảm bảo tiến độ thi công toàn tuyến rạch Xuyên Tâm.

Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Ngày 14.10.2025, UBND TP.HCM đã phê duyệt Quyết định số 2126 về điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An cũ qua sông Chợ Đệm và Bình Dương cũ, Đồng Nai qua sông Sài Gòn).

Đã khởi công 10/10 gói thầu xây lắp; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Dự án rạch Văn Thánh

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng và đô thị TP.HCM, dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) gồm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 là nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Tổng quy mô giải tỏa của dự án hơn 75.830 m2, ảnh hưởng khoảng 1.077 hộ dân.

Hiện, dự án thành phần 1 đang được hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt trong tháng 12.2025.

Đối với dự án thành phần 2, Ban Quản lý dự án hạ tầng và đô thị đang triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Cụ thể, dự án sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ của 4 đồ án trước ngày 10.11; hoàn chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15.11; lập và trình phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 10.12.

Hiện tiến độ dự án đang được triển khai theo đúng chỉ đạo nhằm đảm bảo khởi công đúng kế hoạch.