TP.HCM thông tin về học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 99 người tiếp xúc

Tối 21.10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về trường hợp nam học sinh 12 tuổi, ở xã Thường Tân (học sinh Trường tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương) mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Đây là ca bệnh do não mô cầu thứ 5 tại TP.HCM trong 1 tuần qua, đều do não mô cầu nhóm B.

99 người tiếp xúc gần

Theo HCDC, bệnh nhi khởi phát sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13.10 và nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 15.10 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20.10, sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện báo cáo ngay theo chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, chuyển bệnh phẩm sang Viện Pasteur TP.HCM để xác định nhóm huyết thanh.

Đến ngày 21.10, Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhi nhiễm bệnh do não mô cầu nhóm B.

Biểu hiện trên da của bệnh nhân mắc bệnh do não mô cầu ẢNH: BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP.HCM

Trước đó, bệnh nhi đã tiêm 1 mũi vắc xin não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vắc xin phòng nhóm B. Hiện bệnh nhi không sốt, không ói, giảm đau đầu, đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay trong ngày nhận thông tin, HCDC phối hợp Trạm y tế xã Thường Tân và Trạm y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học.

Theo HCDC, đã có 99 người tiếp xúc gần được lập danh sách và điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin.

Không chủ quan với não mô cầu

Theo HCDC, trong cộng đồng, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng từ 5% - 25%.

Hiện cũng là thời gian của các bệnh viêm đường hô hấp như cúm gia tăng, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu xâm lấn và gây nên các bệnh cảnh nhiễm não mô cầu như viêm màng não, nhiễm trùng huyết.

Tiêm vắc xin phòng bệnh do não mô cầu tại VNVC ẢNH: VNVC

Để phòng chống bệnh não mô cầu và các bệnh viêm đường hô hấp, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân nhiều biện pháp.

Theo đó, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý; không dùng chung ly, chai nước, vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng.

Chủ động tiêm vắc xin phòng não mô cầu và vắc xin cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì.

Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.