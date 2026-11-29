Sáng 29.11, UBND phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Thu hồi 15,12 ha đất, dự kiến chi trả bồi thường từ ngày 16.12

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng phường Cát Lái cho biết diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên địa bàn phường khoảng 15,12 ha. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30.4.2027.

Cụ thể, địa phương phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15.12.2026; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng từ ngày 16.12.2026 đến trước ngày 15.1.2027.

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN ANH

Là một trong những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Lê Xuân Bình (ở khu phố 22, phường Cát Lái) bày tỏ sự ủng hộ chủ trương đầu tư, song cũng không khỏi trăn trở khi phải rời xa mảnh đất, mái nhà đã gắn bó với gia đình nhiều năm.

Ông Bình mong muốn chính quyền sớm công bố vị trí khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới phù hợp với điều kiện sinh hoạt, mưu sinh của người dân với tinh thần "nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ".

Bên cạnh đó, ông Bình kiến nghị địa phương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục giấy tờ nhà đất sau khi người dân tái định cư; đồng thời lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Ông mong chính quyền và chủ đầu tư đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để thấu hiểu tâm tư, từ đó giải quyết các vấn đề phát sinh một cách "thấu tình đạt lý".

Ông Lê Xuân Bình mong muốn chính quyền sớm công bố vị trí khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới phù hợp ẢNH: NGUYỄN ANH

Đại diện một doanh nghiệp có đất bị ảnh hưởng bởi dự án cũng bày tỏ sự đồng tình, sẵn sàng hỗ trợ triển khai công trình vì những lợi ích mang lại cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

UBND phường Cát Lái cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch, đúng trình tự và tiến độ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường được giao phối hợp khảo sát, kiểm đếm nhà đất, tài sản gắn liền với đất; lập phương án bồi thường và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng phường Cát Lái thông tin về kế hoạch thu hồi đất dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Đường liên cảng Cát Lái 'cứu' kẹt xe cửa ngõ phía đông TP.HCM ra sao?

Như Thanh Niên đã đưa tin, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có chiều dài khoảng 5,9 km. Điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định; điểm cuối kết nối nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỉ đồng, từ ngân sách TP.HCM. Chủ đầu tư là Ban Giao thông TP.HCM, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Ông Phan Đức, Phó ban Điều hành dự án 2 (Ban Giao thông TP.HCM) thông tin về dự án ẢNH: NGUYỄN ANH

Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC dự kiến xây cầu cạn quy mô 4 làn xe, kết nối với đường hiện hữu tại 3 vị trí. Đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư cầu cạn 6 làn xe.

Vị trí đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu ở TP.HCM ẢNH: BAN GIAO THÔNG TP.HCM

Tuyến đường nhằm tăng kết nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và giảm áp lực xe container qua khu vực nội thị.

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại khu vực cụm cảng và các tuyến Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông, xa lộ Hà Nội.