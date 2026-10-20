TP.HCM thu hút 10 chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM vừa thông báo thu hút, tuyển chọn 10 chuyên gia, nhà khoa học nhằm phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Các vị trí tuyển chọn tập trung vào 9 nhóm chuyên môn, gồm: hoạch định phát triển mạng lưới các khu nông nghiệp công nghệ cao; hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và bảo quản sau thu hoạch; phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; chọn tạo giống cây trồng; công nghệ sau thu hoạch; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ là 1 năm trong giai đoạn 2026 - 2030, với cam kết tối thiểu 12 tháng; việc gia hạn hợp đồng căn cứ kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM thu hút 10 chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao với nhiều đãi ngộ hấp dẫn ẢNH: BQL KNNCNC TP.HCM

Ngoài thu nhập hằng tháng, chuyên gia còn nhận được những đãi ngộ khác

Chuyên gia, nhà khoa học trúng tuyển nhận đãi ngộ theo chính sách chung của TP.HCM, gồm hỗ trợ thu nhập ban đầu 100 triệu đồng, thu nhập hằng tháng từ 50 - 100 triệu đồng.

Ngoài thu nhập hằng tháng, chuyên gia, nhà khoa học còn được hưởng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ. Mức khuyến khích được xác định căn cứ vào công trình, kinh phí ngân sách thành phố chi trả và số lượng người tham gia thực hiện.

Cụ thể, đối với công trình do một người thực hiện, khoản khuyến khích bằng 5% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình, không thấp hơn 50 triệu đồng. Trường hợp tổng mức ngân sách thành phố đầu tư cho công trình vượt 20 tỉ đồng, mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng/người/công trình.

Đối với công trình do nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng thực hiện, mức khuyến khích cho cả nhóm bằng 5% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình. Mỗi người được hưởng tối thiểu 30 triệu đồng/công trình, trong khi tổng mức khuyến khích cho cả nhóm tối đa 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, người có tài năng đặc biệt được thu hút vào vị trí không yêu cầu thực hiện công trình nghiên cứu có thể được hưởng khoản khuyến khích căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng. Mức hưởng tối đa 1 tỉ đồng/người.

Trường hợp chuyên gia gặp khó khăn về nhà ở nhưng đơn vị không bố trí được nhà công vụ, người được thu hút được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà, không quá 7 triệu đồng/tháng. Cơ quan tiếp nhận cũng bố trí phương tiện đi lại, điều kiện làm việc và phân chia lợi nhuận từ kết quả thương mại hóa sản phẩm trí tuệ.

Yêu cầu đối với ứng viên

Người đăng ký phải có sức khỏe, lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng lực phù hợp với vị trí dự tuyển. Ứng viên cần có trình độ đào tạo, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn chung yêu cầu ứng viên có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), hoặc có công trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu, hoặc có sáng chế được công nhận, mang lại hiệu quả cao và được ứng dụng trong thực tiễn.

Kinh nghiệm đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, vận hành thiết bị, thiết kế và chế tạo sản phẩm cũng là những năng lực được đề cập trong thông báo.

Hồ sơ bản giấy được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (tại 29 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Hồ sơ điện tử gửi qua email ahtp@tphcm.gov.vn hoặc khcn.ahtp@tphcm.gov.vn.