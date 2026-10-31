TP.HCM tích hợp 3 số khẩn cấp 113, 114, 115 thành tổng đài 113

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1166/2026 của Thủ tướng về tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu tích hợp 3 số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành một số dùng chung là 113. Việc này nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả điều phối và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế ngoại viện.

Kế hoạch được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ khi kế hoạch được phê duyệt đến năm 2027, thành phố tập trung tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp, bố trí tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động của tổng đài.

Giai đoạn 2, từ năm 2027 - 2028, sau thời gian vận hành từ 6 tháng đến 1 năm, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá để nghiên cứu xây dựng Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp 113 theo quy định của Bộ Công an.

TP.HCM sẽ hợp nhất 3 số khẩn cấp về tổng đài 113 ẢNH: NGUYỄN ANH

Để thực hiện kế hoạch, Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và cơ chế phối hợp liên ngành.

Thành phố cũng sẽ bố trí cán bộ công an và cán bộ y tế trực tổng đài; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng tiếp nhận cuộc gọi, điều phối lực lượng và xử lý tình huống tại hiện trường.

Về hạ tầng, TP.HCM chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, phần mềm điều hành, bản đồ số, định vị và các nền tảng chia sẻ dữ liệu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số được xác định là giải pháp hỗ trợ phân loại thông tin, xác định vị trí người gọi, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, hệ thống phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Công an TP.HCM, ngành y tế, các cơ sở đủ điều kiện cấp cứu ngoại viện và lực lượng chức năng cũng được chú trọng nhằm bảo đảm thông tin được tiếp nhận, chuyển giao và xử lý kịp thời.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tổ chức, các số khẩn cấp 113, 114, 115 vẫn được duy trì theo quy định hiện hành. Các cuộc gọi sẽ được định tuyến đến đầu mối tiếp nhận thống nhất là tổng đài 113.