TP.HCM tiếp nhận các tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhận 229 tác phẩm, bao gồm: 1 tranh lụa, 23 tranh sơn dầu, 1 acrylic, 4 tranh sơn mài và 200 tranh đồ họa (trong đó đồ họa VN 145 bức, đồ họa nước ngoài 55 bức). Tác phẩm của các tác giả VN có: Nguyễn Đăng Khoát - tác phẩm Chợ vùng cao (2019); Ca Lê Thắng - Mùa nước nổi (2 tấm ghép, 2023); Phạm Minh Hải - Phong cảnh; Siu Quý - Cộng cảm (4 tấm ghép) (2010); Đặng Mậu Tựu Hồn - Sông Đằng Giang (2011), Mai Anh Dũng - Con Người (2 tấm ghép, 2011), Huỳnh Phú Hà - Cảm giác biển (2012); Ngân Chài - Bến cảng (2018); Nguyễn Hữu Thông - Xóm núi (2017); Ngô Văn Duyên - Nhớ quê (2018)… Toàn bộ các tác phẩm do hội viên sáng tác được Hội Mỹ thuật VN tuyển chọn và lưu giữ thông qua các trại sáng tác quốc tế và trại sáng tác thường niên hằng năm của hội, nhằm tạo điều kiện cho hội viên tìm hiểu thực tế, trao đổi nghệ thuật và sáng tác.

Ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, và bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật VN, ký kết chuyển giao tác phẩm ẢNH: QUỲNH TRÂN

Các tác phẩm chuyển giao có giá trị về mặt nội dung tư tưởng và nghệ thuật, được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2000 - 2020, phong phú về chất liệu, đa dạng về loại hình, đề tài, rất cần thiết bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.



