TP.HCM tiếp nhận các tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Lê Công Sơn
08/04/2026 08:01 GMT+7

Chiều 7.4 tại TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức Lễ tiếp nhận các tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật VN chuyển giao, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật đương đại.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhận 229 tác phẩm, bao gồm: 1 tranh lụa, 23 tranh sơn dầu, 1 acrylic, 4 tranh sơn mài và 200 tranh đồ họa (trong đó đồ họa VN 145 bức, đồ họa nước ngoài 55 bức). Tác phẩm của các tác giả VN có: Nguyễn Đăng Khoát - tác phẩm Chợ vùng cao (2019); Ca Lê Thắng - Mùa nước nổi (2 tấm ghép, 2023); Phạm Minh Hải - Phong cảnh; Siu Quý - Cộng cảm (4 tấm ghép) (2010); Đặng Mậu Tựu Hồn - Sông Đằng Giang (2011), Mai Anh Dũng - Con Người (2 tấm ghép, 2011), Huỳnh Phú Hà - Cảm giác biển (2012); Ngân Chài - Bến cảng (2018); Nguyễn Hữu Thông - Xóm núi (2017); Ngô Văn Duyên - Nhớ quê (2018)… Toàn bộ các tác phẩm do hội viên sáng tác được Hội Mỹ thuật VN tuyển chọn và lưu giữ thông qua các trại sáng tác quốc tế và trại sáng tác thường niên hằng năm của hội, nhằm tạo điều kiện cho hội viên tìm hiểu thực tế, trao đổi nghệ thuật và sáng tác.

- Ảnh 1.

Ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, và bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật VN, ký kết chuyển giao tác phẩm

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Các tác phẩm chuyển giao có giá trị về mặt nội dung tư tưởng và nghệ thuật, được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2000 - 2020, phong phú về chất liệu, đa dạng về loại hình, đề tài, rất cần thiết bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.


Hành trình trở về của những kiệt tác mỹ thuật Việt Nam

Trở về - tên gọi cuộc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025 tại TP.HCM - như tiếng reo hoan ca của những kiệt tác tranh Đông Dương, từng theo chân các danh họa VN lưu lạc nơi xứ người nay tìm về với đất mẹ. Một số tác phẩm có giá trị như bảo vật quốc gia được trả lại vị trí xứng đáng ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Và biết bao chuyện thú vị về những chuyến hồi hương ấy, dành kể dịp xuân này…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
