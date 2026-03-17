Chuyện xúc động phía sau tác phẩm giành giải 'Người thầy thuốc trong tôi'

Trong số các bài viết gửi về dự thi, ban tổ chức chọn ra 7 tác phẩm tiêu biểu để trao giải Người thầy thuốc trong tôi. Trong đó 3 giải khuyến khích được trao cho tác giả Mỹ Trang (Đưa phòng mổ lên non cao), Bội Nhiên (Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp) và Vi Cầm (Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư).

3 tác phẩm giành giải ba lần lượt thuộc về Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới của Phương Trà, Vị bác sĩ có đôi bàn tay tài hoa của Nguyễn Thị Chanh và Điều kỳ diệu tưởng chừng bất khả của Tạ Thị Hồng Minh.

Ngô Thị Cẩm Chinh xúc động trong khoảnh khắc nhận giải Ảnh: T.A

Trong khi đó, tác phẩm Người kéo tôi trở về từ cõi chết của Ngô Thị Cẩm Chinh giành giải nhì - giải thưởng cao nhất của mùa thi. Trên sân khấu, cô giáo dạy hóa không giấu được xúc động khi chia sẻ về hành trình vượt qua biến cố sức khỏe. Với cô, cuộc thi là dịp để bản thân nói lên lòng biết ơn chân thành đến các bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế của Phòng Hồi sức tích cực - Bệnh viện Trung ương Huế.

“Trong cuộc sống, ai cũng mong mình vui vẻ, khỏe mạnh. Khi bệnh tật đến bất ngờ, cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Có lúc tôi muốn buông bỏ, không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Thời điểm đó, bác sĩ Hoàng Trọng Hanh đã đến và nói rằng: “3 đứa con đang chờ em, chồng em đang chờ em, mẹ em đang chờ em. Tôi biết em mệt lắm, nhưng em phải cố gắng”. Trong thời khắc tôi muốn bỏ cuộc, chính bác sĩ đã đánh thức bản năng làm mẹ, làm con và sức sống mãnh liệt trong tôi để giành lại sự sống”, tác giả Cẩm Chinh xúc động chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài viết.

Theo nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động, các tác phẩm dự thi đã khắc họa chân dung người thầy thuốc sinh động, từ cuộc đời bước vào trang viết rồi từ trang viết lan tỏa đến đời sống. “Từ cuộc thi này, công chúng biết rõ hơn sứ mệnh của ngành y và nghề thầy thuốc, từ đó chia sẻ, cảm thông với những vất vả, nhọc nhằn của nghề, trên hết là dành cho ngành y sự kính trọng, tin yêu”, ông Tô Đình Tuân nói.

Thông qua cuộc thi, không chỉ các tác giả đoạt giải được vinh danh mà nhiều nhân vật tiêu biểu trong các bài viết cũng được ghi nhận, tôn vinh. Đây là hoạt động giúp “sợi dây” nhân văn từ cuộc thi được nối dài, lan tỏa năng lượng tích cực đến xã hội. Dịp này, nhà báo Tô Đình Tuân chính thức phát động cuộc thi Người thầy thuốc trong tôi lần 5 (2026-2027).

Tác giả Quốc Đạt nhận giải nhất cuộc thi Tết xanh Ảnh: T.A

Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động còn tiến hành trao giải cuộc thi Tết xanh. Trong đó, tác phẩm Tết xanh - chọn quà số để giảm rác thải của Trần Thị Phương giành giải bài dự thi nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ. Tác giả Hoài Ân nhận giải hình ảnh/video/clip ấn tượng thông qua tác phẩm Góc bàn tết xanh từ những vật dụng bỏ đi.

3 giải ba lần lượt thuộc về Chiếc bánh chưng xanh ngoài khơi thềm lục địa của Đoàn Đại Trí, Câu chuyện chiếc lạt giang gói bánh chưng của Quang Phong - Việt Bảo và Giữ lửa tết nơi xứ người của Mai Phương.

2 giải nhì thuộc về tác giả Lương Đình Khoa với Người “khâu vá” mùa xuân và Hoài Ân với Góc bàn tết xanh từ những vật dụng bỏ đi. Tác phẩm Những màu sắc tết của tôi của tác giả Thu Thủy - Quốc Đạt được trao giải nhất chung cuộc.