TP.HCM tiếp nhận hơn 204 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 4.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tiếp nhận ủng hộ và họp báo công tác vận động, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Trong thời gian qua, đồng bào các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung bộ phải gánh chịu nhiều thiệt hại do bão, lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát động phong trào tương thân tương ái, kêu gọi người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Theo Ban Vận động cứu trợ TP.HCM, tính đến ngày 2.11, tổng số tiền ủng hộ đạt hơn 204,47 tỉ đồng từ 14.720 lượt đóng góp. Thành phố đã chuyển 147 tỉ đồng hỗ trợ đến 18 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ, trong đó Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi địa phương 20 tỉ đồng; Cao Bằng 23 tỉ đồng (gồm 10 tỉ đồng xây cầu dân sinh, 10 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa Trường mầm non Kim Đồng); Thái Nguyên 20 tỉ đồng; Lạng Sơn 7 tỉ đồng; Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi từ 5 - 10 tỉ đồng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM họp báo thông tin tình hình tiếp nhận, phân phối nguồn quyên góp hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão, lũ ẢNH: NGỌC DUY

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP.HCM còn tiếp nhận hơn 70 tấn gạo, 11.096 túi thuốc gia đình, 4.619 thùng hàng nhu yếu phẩm, 535 thùng chăn mền... với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP.Huế và nhiều địa phương khác.

Từ tháng 9 - 11.2025, nhiều đoàn công tác của TP.HCM do lãnh đạo MTTQ thành phố dẫn đầu đã đến các địa phương bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân.

MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận thêm hơn 6 tỉ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ vào ngày 4.11 ẢNH: NGỌC DUY

Cụ thể, đoàn do bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An và Hà Tĩnh; đoàn do ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị; gần nhất là đoàn do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn thăm và trao hỗ trợ tại Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ TP.Huế, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 3 - 6.11. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ cục bộ, mưa lớn gây ngập nhanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông, đoàn công tác phải tạm hoãn. Sau khi giao thông ổn định, đơn vị sẽ tổ chức đoàn đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các địa phương trên.

MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận hàng hóa cứu trợ ẢNH: VŨ HOÀNG

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào 3 nhóm chính: chăm lo sức khỏe nhân dân, hỗ trợ y tế, phòng bệnh sau bão, lũ và giúp ổn định đời sống, học tập, từ việc trao lương khô, nước sạch, túi thuốc đến hỗ trợ sửa chữa trường học, nhà ở, các cây cầu dân sinh giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.

Chiều 3.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp tục vận chuyển khoảng 30 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào tại TP.Huế và Đà Nẵng ẢNH: VŨ HOÀNG

Tại họp báo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận, năm 2025, tình hình thời tiết, bão lũ diễn biến thất thường, gây thiệt hại nặng nề đối với các địa phương. Do đó, ông Lộc đề nghị, ngoài việc hỗ trợ các tỉnh thành bị thiệt hại do bão, lũ, TP.HCM cần quan tâm đến những khu vực dễ bị tác động trên địa bàn, nơi có triều cường dâng cao, ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Đồng thời, việc hỗ trợ phải đúng với nhu cầu của người dân, bảo đảm nguồn đóng góp được chuyển đến đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng, mang ý nghĩa thiết thực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian tiếp nhận đóng góp kéo dài đến ngày 30.11.2025. Thông tin tiếp nhận: Chuyển khoản Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ủng hộ bằng tiền mặt Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ được cập nhật công khai trên trang web của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tại địa chỉ: http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn; https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM.



