TP.HCM tìm ra 14 hóa đơn trúng giải 185 triệu đồng

Trong số hóa đơn Cục Thuế TP.HCM tìm ra người may mắn đợt này có một hóa đơn của nhà thuốc Ngọc Kiều trúng giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải nhì thuộc về 3 nhà thuốc Mỹ Huyền, Phong Ngân, Thông Thắm. 10 giải còn lại thì các nhà thuốc cũng chiếm đến 7 giải.

Màn hình tìm ra "Hóa đơn May mắn" THANH NHÀN

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 14 giải: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 5 giải khuyến khích. So với những lần trước, cơ cấu giải thưởng đợt này có sự thay đổi, đó là giải nhất giữ nguyên mức 50 triệu đồng/giải; còn giải nhì tăng gấp đôi mức thưởng từ 10 triệu đồng/giải lên 20 triệu đồng/giải; giải ba cũng tăng từ 5 triệu đồng/giải lên 10 triệu đồng/giải; giải khuyến khích tăng từ 1 triệu đồng lên 5 triệu đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng tăng từ 155 triệu đồng lên 185 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, chương trình "Hóa đơn may mắn" được tổ chức hàng quý. Người tiêu dùng là cá nhân và hộ kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ và nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị của chương trình. Chương trình "Hóa đơn may mắn" được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm "Hóa đơn may mắn" trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế, có sự giám sát của hội đồng giám sát hoạt động độc lập, khách quan, công khai, minh bạch.

Chương trình "Hóa đơn may mắn" nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp lấy hóa đơn điện tử, khuyến khích hộ kinh doanh phát hành hóa đơn điện tử cho người tiêu dùng để đảm bảo quyền lợi cho người mua, người bán. Cục Thuế TP đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang kinh doanh những nhóm hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.