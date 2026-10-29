TP.HCM tính chi đến 1,56 tỉ đồng/người/năm để đào tạo vận động viên ở nước ngoài

Ngày 29.10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM có tờ trình về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Trọng tâm của đề xuất là phát hiện, tuyển chọn người có năng khiếu để đào tạo chuyên sâu, đồng thời gắn việc đào tạo với nhu cầu sử dụng tại các đơn vị nghệ thuật, thể thao thuộc phạm vi quản lý của thành phố.



Theo UBND TP.HCM, chính sách cần tạo cơ hội nghề nghiệp lâu dài để người có năng khiếu được cống hiến, sáng tạo, biểu diễn và thi đấu chuyên nghiệp. Đối với nghệ thuật, thành phố hướng đến xây dựng lực lượng kế thừa, có khả năng tham gia các chương trình, cuộc thi trong nước và quốc tế, sáng tạo những sản phẩm chất lượng cao.

Trong lĩnh vực thể thao, mục tiêu là đào tạo vận động viên chuyên sâu ở các môn trọng điểm, môn Olympic, hướng đến thành tích tại các đấu trường khu vực và thế giới.

Tờ trình chỉ ra rằng các chính sách hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút năng khiếu trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, chưa tạo được môi trường để họ phát triển và gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn trong đào tạo, thu hút nghệ sĩ trẻ. Có trường hợp có năng khiếu, theo nghề gia đình và mong muốn làm việc tại các đơn vị nghệ thuật truyền thống nhưng chưa đáp ứng yêu cầu bằng cấp trong tuyển dụng. Ngược lại, một số người có bằng cấp lại chưa bộc lộ tố chất cần thiết để làm nghề.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ thực tế này, thành phố đề xuất phát triển nguồn nhân lực thông qua tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng gắn với kế hoạch trọng dụng và cam kết phục vụ sau đào tạo. Các loại hình nghệ thuật trong dự toán gồm hát bội, cải lương, múa rối, xiếc, múa, nhạc cụ và thanh nhạc.

Đối tượng của chính sách là người có năng khiếu nghệ thuật được tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển lực lượng kế thừa cho các đơn vị nghệ thuật công lập; người có năng khiếu thể thao được tuyển chọn để phát triển lực lượng vận động viên, thực hiện nhiệm vụ tập luyện, thi đấu tại các đơn vị, đội tuyển của thành phố.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thể thao, tờ trình đề xuất mức hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài tối đa 1,56 tỉ đồng/người/năm, với chương trình kéo dài tối đa 5 năm, tương ứng một chu kỳ huấn luyện.

Đối với đào tạo tại cơ sở trong nước, mức hỗ trợ tối đa được đề xuất là 1,2 tỉ đồng/người/chương trình, bao gồm các khoản như học phí, tiền lương, dinh dưỡng, chỗ ở, di chuyển, tài liệu và các khoản bắt buộc. Chương trình huấn luyện trong nước có chuyên gia nước ngoài được đề xuất mức tối đa 1,5 tỉ đồng/chương trình.

Đây là các mức trần, kinh phí cụ thể phải căn cứ đối tượng được tuyển chọn, mục tiêu, nội dung, thời gian đào tạo, kết quả thẩm định chuyên môn, chứng từ hợp pháp và dự toán được phê duyệt. Nếu người học hoặc chương trình đã được tài trợ một phần, ngân sách thành phố chỉ hỗ trợ phần chi phí thực tế còn thiếu, không hỗ trợ trùng lặp.

Riêng đào tạo, bồi dưỡng người có năng khiếu nghệ thuật trong và ngoài nước, tờ trình dự kiến kinh phí 13,48 tỉ đồng/năm.

Hỗ trợ kinh phí biểu diễn nghệ thuật, phim điện ảnh

Cùng với chính sách phát triển con người, UBND TP.HCM trình dự thảo nghị quyết khác về huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; hỗ trợ các thiết chế văn hóa, thể thao.

Với hoạt động biểu diễn nghệ thuật đủ điều kiện, thành phố đề xuất hỗ trợ 8 buổi diễn, mức 40 triệu đồng/buổi đối với chương trình, vở diễn tại địa điểm dưới 250 chỗ ngồi. Với địa điểm từ 250 chỗ trở lên, mức đề xuất là 60 triệu đồng/buổi, hỗ trợ 6 buổi diễn. Thời lượng biểu diễn tối thiểu 60 phút/buổi.

Trong lĩnh vực điện ảnh, mức hỗ trợ đề xuất đối với phim ngắn là 60 triệu đồng/phim hoạt hình, 80 triệu đồng/phim tài liệu và 100 triệu đồng/phim truyện. Với phim dài, mức tối đa lần lượt là 200 triệu, 300 triệu và 400 triệu đồng/phim.

Biểu diễn nghệ thuật trong Tuần lễ Kết nối di sản tại TP.HCM ẢNH: QUỲNH TRÂN

Các dự án phải đáp ứng yêu cầu về kịch bản, kế hoạch sản xuất, đề tài và giá trị tư tưởng, nội dung, nghệ thuật; chưa được ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí sản xuất. Mỗi dự án đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ một lần.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ câu lạc bộ điện ảnh học đường mới thành lập 10 triệu đồng/câu lạc bộ; hỗ trợ hoạt động 24 triệu đồng/câu lạc bộ/năm đối với câu lạc bộ đã thành lập, duy trì hoạt động và đáp ứng các tiêu chí quy định.

Đối với thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập tại các xã và đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ tổ chức hoạt động phục vụ cộng đồng được đề xuất là 100 triệu đồng/thiết chế/năm, trong 3 năm kể từ năm đầu đủ điều kiện hưởng chính sách. Việc hỗ trợ gắn với kế hoạch được địa phương chấp thuận và kết quả tổ chức hoạt động phục vụ cộng đồng.