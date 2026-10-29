TP.HCM tính phát hành trái phiếu huy động vốn làm metro, chống ngập

Ngày 29.10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM có 2 tờ trình về cơ chế huy động vốn đầu tư. Trong đó, một dự thảo quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Dự thảo còn lại đề cập việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước.



Theo UBND TP.HCM, nhu cầu vốn cho các dự án chiến lược giai đoạn 2026 - 2035 rất lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, đường và cầu kết nối nội đô, liên vùng, cùng các dự án môi trường, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Các công trình quy mô lớn, thời gian thực hiện và khai thác kéo dài đòi hỏi nguồn vốn trung, dài hạn. Thành phố cần đa dạng hóa kênh huy động để đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiến độ và kỳ hạn vốn.

Theo số liệu trong tờ trình, giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM dự kiến vay tối đa 49.291 tỉ đồng để bù đắp bội chi ngân sách. Trong đó, vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là 17.559 tỉ đồng; vay trong nước là 31.732 tỉ đồng, dự kiến thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Phối cảnh metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: T.N

Đối với kênh huy động tại Trung tâm Tài chính quốc tế, dự thảo xác định UBND TP.HCM là tổ chức phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động vốn cho các dự án trọng điểm.

Việc phát hành được thực hiện tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia, song hoạt động này vẫn thuộc phạm vi thị trường phát hành tại trung tâm, không phải phát hành trái phiếu ở nước ngoài.

Đồng tiền phát hành và thanh toán được đề xuất là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, theo đề án được phê duyệt và phù hợp quy định về ngoại hối. Trường hợp phát hành bằng ngoại tệ, UBND TP.HCM phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về quản lý dòng tiền, tài khoản, đồng tiền thanh toán, nghĩa vụ đăng ký, báo cáo và quản trị rủi ro.

Theo cơ chế đề xuất, HĐND thành phố phê duyệt các nội dung, giới hạn cơ bản của đề án phát hành. Trong phạm vi được duyệt, UBND thành phố quyết định thời điểm, khối lượng, đồng tiền, kỳ hạn, giá, lãi suất và phương thức phát hành của từng đợt.

Trái phiếu có thể được chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ, thông qua bảo lãnh phát hành, đấu thầu, đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp. Dự thảo cũng quy định việc đăng ký, lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hạ tầng thị trường tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Với các hình thức huy động trong nước, UBND TP.HCM đề xuất xây dựng quy định khung để triển khai các loại trái phiếu và vay từ tổ chức tài chính. Việc phát hành cụ thể sẽ được chi tiết trong đề án trình HĐND thành phố thông qua, căn cứ nhu cầu thực tế từng thời điểm.

Đối với trái phiếu chính quyền địa phương theo dự thảo này, kỳ hạn phát hành từ một năm trở lên, mệnh giá 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam.

Các khoản vay từ tổ chức tài chính trong nước được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Điều kiện vay do UBND thành phố hoặc cơ quan, đơn vị được ủy quyền thỏa thuận với bên cho vay; thời hạn vay tối thiểu 3 năm, lãi suất và chi phí liên quan phải phù hợp mặt bằng thị trường tại thời điểm vay.

Dự thảo về huy động vốn trong nước chưa điều chỉnh việc vay từ các tổ chức tài chính nước ngoài, quốc tế. Nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn các bộ, ngành trung ương.

Cả hai đề xuất đều đặt yêu cầu huy động vốn trong giới hạn vay, dư nợ, bội chi và kế hoạch vay, trả nợ được phê duyệt. Dự án sử dụng vốn vay phải thuộc danh mục đầu tư công trung hạn, hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

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Nguồn vốn huy động được quản lý tập trung, sử dụng đúng mục đích. UBND TP.HCM chịu trách nhiệm bố trí ngân sách thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi, phí và các chi phí hợp pháp liên quan.

Theo tờ trình, giai đoạn 2003 - 2020, TP.HCM trước sáp nhập đã phát hành 30.112 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố không huy động vốn bằng hình thức này do cân đối với tình hình thu ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công và kế hoạch vay, trả nợ.