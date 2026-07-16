TP.HCM tính tái chế phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh về tình hình xử lý chất thải phát sinh từ quá trình nạo vét kênh rạch, cống rãnh và vật chất phát sinh trong quá trình giải phóng, làm sạch mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo đánh giá của lãnh đạo TP.HCM, công tác phối hợp quản lý chất thải phát sinh từ nạo vét kênh rạch, cống rãnh và vật chất phát sinh từ giải phóng mặt bằng thời gian qua có thời điểm chưa chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành và đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, việc quy hoạch các điểm tập kết chất thải cũng như phương án xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác xử lý vật chất phát sinh để sớm áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

Nhà dân dọc đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP.HCM) bị giải tỏa để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong thời gian chờ quy trình chính thức, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn tạm thời cho các chủ đầu tư, UBND các xã, phường, đặc khu và người dân về việc quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn nạo vét, chất thải rắn xây dựng phát sinh, bảo đảm phù hợp thực tiễn và quy định hiện hành.

Một nội dung đáng chú ý là TP.HCM sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của Hà Nội trong xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng. UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với các sở, ngành của Hà Nội để tìm hiểu mô hình tái chế phế thải xây dựng phục vụ san lấp, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất áp dụng cho các công trình, dự án tại TP.HCM.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu quy hoạch một số điểm đổ thải nhằm chủ động phục vụ các dự án. Việc lựa chọn vị trí phải tính đến phương án vận chuyển và các yếu tố tác động đến môi trường.

Đối với các ban quản lý dự án và chủ đầu tư, UBND TP.HCM yêu cầu chủ động xây dựng phương án xử lý chất thải rắn xây dựng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xử lý kịp thời bùn thải, vật chất phát sinh, tránh ảnh hưởng tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Công an TP.HCM phối hợp hướng dẫn các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện việc vận chuyển, xử lý bùn thải, vật chất nạo vét và chất thải rắn xây dựng đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình vận chuyển, đổ thải.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ngành và đơn vị liên quan phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 30.7. Trong năm 2026 và các năm sắp tới, TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều dự án chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường, xây dựng đường sắt đô thị nên sẽ phát sinh lượng lớn vật chất, chất thải.