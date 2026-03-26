TP.HCM tính xây cầu vượt, hầm chui ở 'điểm nóng' kẹt xe Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng

Chiều 26.3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về phương án giảm ùn tắc tại các giao lộ lớn, đặc biệt là xây thêm cầu vượt, hầm chui tại các "điểm nóng" kẹt xe như: đường Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, quốc lộ 22...

Cầu vượt, hầm chui - "chìa khóa" giảm kẹt xe ở TP.HCM

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui) là giải pháp quan trọng, được ưu tiên trong thiết kế hạ tầng giao thông hiện đại.

Việc xây dựng các nút giao này hạn chế giao cắt, giúp các phương tiện lưu thông liên tục, từ đó giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông do va quẹt, xung đột giữa các hướng lưu thông.

Hiện nay, theo quy hoạch của TP.HCM, đa số các giao lộ quan trọng trên các đường trục đều đã được quy hoạch nút giao khác mức. Khi triển khai nâng cấp mở rộng sẽ ưu tiên xây dựng nút giao theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đáng chú ý, các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Cộng Hòa đều đã được quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm và đường trên cao. Vì vậy, việc lựa chọn xây dựng cầu vượt hay hầm chui sẽ được tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng, phù hợp với quy hoạch tổng thể, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu thông cả hiện tại lẫn trong tương lai.

Sở Xây dựng TP.HCM đang tính toán, nghiên cứu xây cầu vượt, hầm chui tại Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyên tắc "làn sóng xanh" tại các giao lộ

Bên cạnh giải pháp hạ tầng, TP.HCM cũng đang triển khai nhiều biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm áp lực kẹt xe tại các giao lộ lớn trong giờ cao điểm.

Trong đó, tối ưu hóa chu kỳ đèn tín hiệu tại các giao lộ theo nguyên tắc "làn sóng xanh", điều chỉnh theo thời gian thực, áp dụng trên các tuyến đường có nhiều giao lộ như: Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ...

Ngoài ra, TP.HCM tổ chức phân làn giao thông tại các giao lộ: bố trí làn rẽ trái riêng biệt, cải tạo kích thước hình học, tăng bán kính rẽ để nâng cao khả năng thoát xe, đồng thời cấm một số loại xe rẽ trái theo khung giờ.

Ngoài ra, điều chỉnh lại khoảng cách giữa các giao lộ cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Theo ông Giang, thời gian qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã đóng một số giao lộ, tổ chức điểm quay đầu xe phù hợp trên nhiều tuyến đường. Cụ thể: