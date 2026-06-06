TP.HCM trao tặng nhà mới cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106

Sáng 6.6, Thành ủy TP.HCM cùng Đảng ủy phường Bình Thạnh tổ chức lễ trao tặng nhà và trang thiết bị làm việc cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi). Tham dự lễ có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh đại diện trao tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ẢNH: DUY ANH

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026), 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026); đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khuyến học, khuyến tài và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, cho biết sự kiện trao tặng nhà xuất phát từ chỉ đạo kịp thời, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến đến thăm và chúc tết cụ Nguyễn Đình Tư nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.



Cụ Tư xúc động được trao tặng nhà mới yên tĩnh, thoáng mát để tiếp tục nghiên cứu ẢNH: DUY ANH

Tại buổi gặp gỡ đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng đau đáu về một không gian đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, sản phẩm nghiên cứu tư liệu quý giá mà cụ đã dày công tích lũy cả đời.

Đáp ứng nguyện vọng này, lãnh đạo thành phố giao Đảng ủy phường Bình Thạnh phối hợp gia đình lựa chọn, mua tặng cụ căn hộ. Sau thời gian chuẩn bị, cụ chọn được căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung.

"Đây là tình cảm, món quà ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM gửi đến cụ nhằm tri ân những đóng góp của cụ cho thành phố nói riêng và đất nước nói chung trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa", ông Vũ Ngọc Tuất nói và chúc cụ Tư có nơi ở mới khang trang, thuận lợi, cụ tiếp tục hoàn thành các công trình nghiên cứu, góp phần bảo tồn, lưu giữ lịch sử văn hóa của đất nước.

Ông Vũ Ngọc Tuất chúc cụ Tư tiếp tục hoàn thành các công trình nghiên cứu mà cụ đang ấp ủ ẢNH: DUY ANH

Bà Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung cũng bày tỏ mong muốn cụ Tư tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho đất nước. "Phường sẽ bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, địa bàn phường để tạo môi trường thuận lợi để cụ sáng tạo, viết", bà Nga nói.

Tại buổi lễ, đại diện các cấp chính quyền đã tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các phần quà ý nghĩa với tổng giá trị lớn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc sống và công việc của nhà nghiên cứu.

Bà Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung chia sẻ tại buổi trao tặng nhà ẢNH: DUY ANH

Cụ thể, Thành ủy TP.HCM trao tặng căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, trị giá hơn 3,4 tỉ đồng. Đảng bộ phường Bình Thạnh trao tặng trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc gồm: bộ máy vi tính, tủ và bàn làm việc, giường ngủ, bộ bàn ghế tiếp khách, tủ lạnh.

"Một ngày không viết sách là tôi không chịu được"

Phát biểu tại buổi lễ nhận nhà mới, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động chia sẻ rằng cuộc đời mình đã được ghi lại trong cuốn sách Đi qua trăm năm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết tuổi thơ của cụ gắn với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì gia đình nghèo, cụ từng nhiều lần phải nghỉ học giữa chừng. Tuy vậy, cụ luôn tâm niệm muốn có tương lai thì phải học, bởi tri thức là con đường duy nhất giúp con người vươn lên trong cuộc sống. Với quyết tâm đó, cụ đã thuyết phục gia đình bằng mọi cách để được tiếp tục đến trường.

Các đơn vị tặng quà chúc mừng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ẢNH: DUY ANH

"Tôi học rất chăm, gần như không biết đến chuyện vui chơi. Từ nhỏ tôi đã đặc biệt yêu thích lịch sử. Khi còn học lớp 8, tôi đã viết cuốn sách đầu tiên về Nguyễn Xí. Đến nay đã hơn 80 năm trôi qua nhưng niềm đam mê nghiên cứu, viết lách vẫn còn nguyên vẹn", cụ Tư kể.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều năm qua nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM. Cụ cho biết mình chỉ là một người làm công tác nghiên cứu bình dị, vì vậy việc được lãnh đạo cấp cao đến thăm hỏi, động viên là niềm vinh dự lớn lao mà trước đây cụ chưa từng nghĩ tới.

Đến nay, cụ đã có hai tác phẩm đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia - thành tích mà cụ xem là dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng người con trai luôn kề cận chăm sóc ẢNH: DUY ANH

Nhắc lại kỷ niệm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đến thăm tại căn nhà cũ trong hẻm nhỏ ở Bình Thạnh, cụ Nguyễn Đình Tư cho biết khi ấy không gian quá chật hẹp, nhiều thành viên trong đoàn phải đứng bên ngoài.

Dịp đó, cụ đã bày tỏ mong muốn có một nơi rộng rãi hơn để lưu giữ sách, tư liệu nghiên cứu, hiện vật sưu tầm cũng như những kỷ vật do bạn bè, độc giả trao tặng trong suốt cuộc đời làm nghề.

"Tôi không ngờ mong muốn ấy lại trở thành hiện thực", cụ Tư nói và cho biết sau đó TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm địa điểm phù hợp. Căn nhà mới hôm nay khiến cụ rất hài lòng bởi không gian yên tĩnh, thuận lợi cho việc đọc sách, nghiên cứu và sáng tác.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động vì không gian nhà yên tĩnh, mát mẻ, gần chùa ẢNH: DUY ANH

Không gian yên bình ở nhà mới của cụ Tư ẢNH: DUY ANH

Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết mỗi ngày cụ vẫn dành phần lớn thời gian cho sách vở. "Một ngày mà không đọc sách là tôi thấy không chịu được. Nhiều hôm làm việc say mê đến khuya, có khi quá nửa đêm con cháu phải nhắc mới chịu nghỉ ngơi", cụ Tư chia sẻ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM, chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ đã đồng hành, hỗ trợ trong thời gian qua, đồng thời chúc mọi người nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ nhân dân.