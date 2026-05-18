Sức khỏe

TP.HCM: Từ cú ngã xe đạp, nhập viện phát hiện khối u não to như quả cam

Lê Cầm
18/05/2026 15:48 GMT+7

Hai năm qua, bà N.T.H (63 tuổi) liên tục bị nhức đầu, chóng mặt. Nghĩ là bệnh tuổi già hoặc rối loạn tiền đình đơn thuần, bà tự mua thuốc uống khiến bệnh chỉ giảm tạm thời rồi lại tái phát âm ỉ.

Cách đây 1 năm, tình trạng chuyển biến nặng hơn khi nửa người bên trái bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Nghĩ rằng cơ thể thiếu canxi, gia đình liên tục bổ sung các loại thực phẩm chức năng và thuốc bổ nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Đi lại khó khăn, bà chọn chiếc xe đạp để đi chợ, đi công việc hằng ngày. Trong một lần đang đi xe đạp, bà không may bị va quẹt dẫn đến té ngã, nhập viện Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh.

Khối u màng não kích thước "khủng" hơn 7 cm 

Tại bệnh viện, kết quả chụp phim khảo sát sọ não khiến ê kíp bác sĩ và gia đình bàng hoàng. Bác sĩ phát hiện nguyên nhân thật sự khiến bà bị yếu nửa người là một khối u não rất lớn chứ không phải do chấn thương sau cú ngã hay thiếu canxi. Khối u có kích thước lên tới hơn 7 cm tương đương một trái cam sành.

Ngày 18.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ văn Long, Phó giám đốc Y khoa - Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết khối u rất sâu, vùng đính bên phải, xuất phát từ liềm não. Đáng ngại hơn, khối u kích thước "khủng" này đã xâm lấn nghiêm trọng vào các cấu trúc não bộ cực kỳ quan trọng bao gồm não thất bên, não thất ba, đồi thị và đặc biệt là chèn ép trực tiếp lên vùng vận động. 

TP.HCM: Từ cú ngã xe đạp, nhập viện phát hiện khối u não to như quả cam - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật

ẢNH: BVCC

Cuộc phẫu thuật 6 giờ đồng hồ để lấy trọn khối u khổng lồ

Trên nền thể trạng bệnh nhân vốn đã yếu một bên người, ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức cho các bác sĩ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ hôn mê sâu hoặc liệt hoàn toàn.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống kính hiển vi hiện đại có độ phóng đại lớn, kết hợp cùng hệ thống định vị và theo dõi thần kinh trong suốt quá trình mổ.

Bên cạnh đó, nhờ kỹ thuật thao tác tỉ mỉ, ê kíp đã kiểm soát mất máu tốt, toàn bộ cuộc mổ phức tạp chỉ hao hụt khoảng 400 ml máu. Điều này có ý nghĩa sống còn đối với thể trạng vốn đã gầy yếu của cụ bà 63 tuổi, giúp bảo tồn tối đa sinh hiệu cho bệnh nhân. Khối u "trái cam" đã được bóc tách trọn vẹn, các cấu trúc não quan trọng được bảo tồn nguyên vẹn.

Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã xuất viện, tự đứng dậy tự đi lại được trong niềm vui gia đình.

Không chủ quan với đau đầu

Bác sĩ Đỗ Văn Long cảnh báo nếu bị nhức đầu kéo dài, dai dẳng mà dùng các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, ibuprofen, tylenol... không thuyên giảm, hãy đi khám chuyên khoa ngay.

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm: khi thấy cơ thể có biểu hiện yếu tay, yếu chân, đi lại mất thăng bằng, đó là tín hiệu báo động đỏ từ não bộ.

Chủ động tầm soát sớm: Việc thăm khám sớm và khảo sát bằng phương pháp chụp MRI não sẽ giúp định vị và phát hiện khối u từ giai đoạn sớm. Điều trị ở giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tránh để khối u quá lớn xâm lấn vùng vận động, gây khó khăn cho phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề về sau.

TP.HCM: Nam sinh đau đầu tưởng do học tập căng thẳng hóa ra u não

