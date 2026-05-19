TP.HCM tuyên dương 358 tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác Hồ

Sáng 19.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đây là hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, buổi lễ tôn vinh những tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác trong toàn TP.HCM.

Tham dự lễ có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, các phó bí thư Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Học tập và làm theo Bác qua việc làm bình dị

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể TP.HCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Trong buổi lễ tuyên dương hôm nay, Thành ủy đặc biệt ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ: "Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc 'làm theo Bác' trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa".

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết thời gian qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, nhiều đơn vị đã triển khai hiệu quả các mô hình rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm việc đi lại cho người dân, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền.

Trong ngành y tế, nhiều y bác sĩ, điều dưỡng luôn tận tụy, hết lòng chăm sóc bệnh nhân, lấy sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó còn có nhiều tấm gương trong công tác an sinh xã hội, thiện nguyện, chăm lo người nghèo, người khó khăn; các chức sắc, tín đồ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; cùng những cán bộ khu phố, ấp tận tụy, gần dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Lan tỏa điều tốt đẹp, nghĩa tình



Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Tuyết, các đơn vị cần triển khai đồng bộ các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Bà Tuyết yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới nội dung, phương thức học và làm theo Bác, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời các vấn đề người dân quan tâm.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, truyền thông đa dạng.

Bà Tuyết lưu ý cần kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa điều tốt đẹp trong xã hội.

"Tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương hôm nay sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác Hồ", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.