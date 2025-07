TP.HCM và Nam bộ mưa giông đến tháng 8

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ, Tây nguyên từ nay kéo dài tới đầu tháng 8 phổ biến có mưa giông diện rộng. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kéo dài đến ngày 1.8 mới giảm dần. Do sự hoạt động mạnh của gió mùa tây nam gây ra đợt mưa giông kéo dài nhiều ngày trên biển cũng như đất liền Nam bộ và Tây nguyên. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi to trên 60mm.

Thời tiết TP.HCM trong những ngày cuối tháng 7, phổ biến có mưa giông vào chiều tối, nhiệt độ tương đối cao từ 33 - 34 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông…

Tại TP.HCM, mưa giông có khả năng xuất hiện đều khắp các phường xã. Dù mưa giông nhiều nhưng nhiệt độ hôm nay và những ngày tới tương đối cao, phổ biến từ 33 - 34 độ C, riêng khu vực Cần Giờ, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ… chỉ 31 - 32 độ C. Đặc biệt trong ngày 31.7, khả năng giông sét xuất hiện nhiều hơn do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, tạo ra sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa các khối không khí.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do gió tây nam hoạt động mạnh, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh và sóng biển cao từ 3 - 5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2 - 4m. Khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.