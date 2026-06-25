Không phải một buổi trưa tháng 4 giữa mùa khô, mà là ngày 24.6.2026, giữa mùa mưa ở TP.HCM. Trên nhiều tuyến đường, nắng vẫn gay gắt, mặt đường hắt hơi nóng khiến người đi đường phải liên tục tìm bóng râm để tránh nắng.

TP.HCM vẫn oi nóng như đỉnh điểm mùa khô: Người dân vất vả dưới nắng gắt

Ông Ngô Huy Quang, (74 tuổi, phường Bảy Hiền), là tài xế xe ôm truyền thống cho biết những ngày gần đây thời tiết nóng bức hơn thường lệ. "Nóng lắm. Có nhiều người đi đường nóng quá người ta phải tạt vào đây người ta nghỉ", ông Quang nói.

Nhiều người dân cũng có chung cảm nhận rằng sức nóng hiện tại không khác nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm mùa khô cách đây vài tháng.

Theo anh Thiện Nguyên (phường Tân Mỹ), dù thời điểm hiện tại thỉnh thoảng có mưa vào chiều tối nhưng ban ngày cứ hết mưa là trời lại oi ả, nóng rát. Theo anh Nguyên, khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều là lúc thời tiết trở nên khó chịu nhất.

Nhiều người đều có chung cảm nhận, trời cứ hết mưa là cảm giác oi ả, nóng rát quay trở lại ẢNH: HỒ HIỀN

Ban ngày TP.HCM vẫn duy trì nền nhiệt cao ẢNH: HỒ HIỀN

Dù chiều tối thường xuất hiện những cơn mưa giông, nhưng ban ngày TP.HCM vẫn duy trì nền nhiệt cao. Nắng kéo dài khiến cuộc sống và công việc của những người lao động ngoài trời gặp không ít khó khăn.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dù đang trong mùa mưa nhưng TP.HCM vẫn thường xuyên xuất hiện những khoảng nắng mạnh vào ban ngày. Mưa có thể giúp thời tiết dịu xuống trong thời gian ngắn, nhưng sau đó nhiệt độ tăng nhanh trở lại, khiến cảm giác oi nóng kéo dài.

Những ngày qua, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến từ 33 - 35 độ C, có nơi vượt 35 độ C. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người có cảm giác nóng bức dù chiều tối vẫn có mưa.

Đáng chú ý, hiện tượng El Nino đang hình thành và có xu hướng tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới. Đây là hiện tượng nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương nóng lên bất thường, làm nhiệt độ không khí tăng trên diện rộng.

Tại Nam bộ, trong những năm chịu ảnh hưởng của El Nino, nhiệt độ trung bình thường cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Điều này góp phần làm gia tăng cảm giác oi bức ngay cả khi khu vực đang trong mùa mưa.

Các chuyên gia dự báo từ nay đến cuối tháng 6, TP.HCM và Nam bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa giông. Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc ngoài trời, được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nắng gắt trong khung giờ từ 10 giờ đến 14 giờ, bổ sung đủ nước và trang bị các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe.