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Đường sơn phản quang xanh ở TP.HCM, người dân thích vì: ‘Từ xa cũng nhìn thấy’
Video Đời sống

Đường sơn phản quang xanh ở TP.HCM, người dân thích vì: ‘Từ xa cũng nhìn thấy’

Hồ Hiền
Hồ Hiền

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ khi thấy các điểm dừng xe buýt trên những tuyến đường trung tâm được phủ những mảng sơn phản quang màu xanh nổi bật sát lề đường. Có người tò mò không hiểu công dụng, có người thích thú vì vừa lạ mắt, vừa dễ nhận biết.

Những ngày gần đây, nhiều người dân khi đi qua các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ hay Trương Định không khỏi thắc mắc khi thấy xuất hiện những mảng sơn phản quang màu xanh kéo dài sát lề đường tại các điểm dừng xe buýt.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên ngày 24.6, không ít người ban đầu tưởng đây là phần sơn thuộc các cửa hàng ven đường hoặc một hạng mục mới chưa rõ công dụng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nhiều người đánh giá cách làm này giúp nhận diện điểm dừng xe buýt dễ dàng hơn và tăng độ an toàn cho hành khách.

"Từ xa là nhìn thấy ngay. Màu xanh này nổi bật mà vẫn dịu mắt, người lớn tuổi hay mắt kém cũng dễ nhận ra", bà Liên Anh (phường Bàn Cờ) chia sẻ khi chờ xe buýt trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Đường sơn phản quang xanh ở TP.HCM, người dân thích vì: ‘Từ xa cũng nhìn thấy’

Theo ghi nhận thực tế, một số điểm dừng hiện không có nhà chờ hoặc biển báo nổi bật. Việc sơn phản quang màu xanh giúp hành khách dễ xác định vị trí đón xe, đồng thời tạo tín hiệu trực quan để các phương tiện khác không dừng, đỗ lấn chiếm khu vực dành cho xe buýt.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết việc sử dụng màu sắc tại điểm dừng nhằm tăng khả năng nhận diện ở những khu vực đông người như điểm kết nối metro, trung tâm thương mại hoặc các tuyến phố trung tâm. Trong các phương án thí điểm, màu xanh được đánh giá phù hợp với không gian đô thị và màu nhận diện của hệ thống xe buýt TP.HCM.

Khu vực sơn phản quang có chiều dài khoảng 12,6 m và rộng 2,4 m, tương ứng với phạm vi xe buýt dừng đón, trả khách. Thời gian tới, mô hình này sẽ được ưu tiên triển khai tại các khu vực trường học, bệnh viện, nơi đông dân cư và các điểm có nhu cầu đi lại lớn.

Khi được nhân rộng, những mảng sơn màu xanh được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện hơn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện và dễ nhận biết trên đường phố TP.HCM.

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