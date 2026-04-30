TP.HCM vươn mình ra biển rộng

Luôn hướng về biển đảo

Tôi hay đi công tác Trường Sa - nhà giàn DK1, khi trò chuyện với các thế hệ bộ đội bảo vệ chủ quyền biển đảo, thường nghe anh em tâm sự rằng TP.HCM luôn rất quan tâm đến bộ đội, thậm chí lo đến từng bữa ăn, hớp nước.

Điểm cơ sở A3 tại hòn Tài Lớn, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngoài các chuyến thăm của đoàn TP.HCM ra đảo Trường Sa thuộc Vùng 4 Hải quân hằng năm, có khi cả vài trăm người, đủ các đại diện sở ban ngành đoàn thể, địa phương xã huyện (trước 1.7.2025), báo chí, văn nghệ sĩ..., thành phố còn đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân bố trí tàu vận tải quân sự, chở đoàn đại biểu cũng vài trăm người, ra thăm tuyến các nhà giàn DK1 của Vùng 2 Hải quân và vùng biển đảo Tây Nam thuộc Vùng 5 Hải quân.

Biết bao nhiêu công trình phục vụ đời sống cán bộ chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được hình thành từ những chuyến đi như thế: Từ chiếc xuồng CQ, CV tuần tra kiểm soát, cho đến những vườn rau xanh đảm bảo bữa ăn hằng ngày và cả những công trình xây dựng to lớn bề thế, có kinh phí rất lớn.

Từ ngày 1.7.2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Bình Dương và TP.HCM sáp nhập thành TP.HCM mới. Đường bờ biển, từ 23 km của Cần Giờ, được cộng thêm 305 km, kéo dài tít tắp từ điểm giáp ranh giữa xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng (Hàm Tân, Bình Thuận cũ) - Hồ Tràm, Bình Châu đến cửa sông Soài Rạp giáp tỉnh Tây Ninh.

Cảng container Phước Long, TP.HCM ẢNH: MAI THANH HẢI

Còn về biển, TP.HCM là địa phương duy nhất của cả nước có thềm lục địa rộng 100.000 km2, giáp với vùng biển đảo Trường Sa (Khánh Hòa) với nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất cả nước…

Tiền đồn - tiềm năng dầu khí

Nói đến khai thác dầu mỏ, chúng ta thường chỉ nghe những cái tên như Bạch Hổ, Đại Hùng. Ít người biết, hiện nay trên vùng thềm lục địa thuộc TP.HCM, còn có các mỏ - cảng khai thác dầu khí ngoài khơi hiện đại như: mỏ Rồng, Rạng Đông, Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây, Tê Giác Trắng, Chim Sáo, Lan Tây, Biển Đông...

Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật Phúc Tân ẢNH: MAI THANH HẢI

Càng đặc biệt hơn, khi trên vùng thềm lục địa phía nam còn có các Cụm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật (gọi tắt là DK1) với hàng chục nhà trạm được xây dựng dưới dạng nhà giàn, nằm cách đất liền khoảng 250 - 230 hải lý ở các bãi cạn Ba Kè, Huyền Trân, Tư Chính, Quế Đường, Phúc Nguyên... Các nhà giàn này không chỉ làm nhiệm vụ dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật, mà còn là những tiền đồn bảo vệ chủ quyền của bộ đội tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân).

Cảng biển - TOP 19 thương cảng thế giới

Đề cập biển đảo của TP.HCM, phải nhắc đến cảng biển.

Trước 1.7.2025, hệ thống cảng biển TP.HCM tập trung dọc sông Sài Gòn và Nhà Bè đã được khẳng định là trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò quốc gia với các cảng trọng điểm như Cát Lái, Tân Cảng Hiệp Phước, VICT Tân Thuận...

Tàu biển chở hàng trên sông Sài Gòn ẢNH: MAI THANH HẢI

Từ 1.7.2025, tiềm năng này được nhân lên gấp bội, khi TP.HCM có thêm hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép - Thị Vải. Đây là "đầu tàu" của cả nước kết nối trực tiếp sang bờ Tây nước Mỹ và châu Âu mà không cần trung chuyển.

Ông Phạm Quốc Súy (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) khi kể với tôi về TOP 19 thương cảng của thế giới tiếp nhận tàu cỡ lớn nhất hiện nay, đã trầm trồ: Cảng nước sâu Gemalink nằm ở cửa sông Cái Mép - Thị Vải với mớn nước sâu, thuận tiện cho việc quay trở tàu, có thể tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ và 5 tàu feeder cùng với tàu sông ra vào làm hàng. Với mục tiêu xây dựng theo mô hình cảng xanh hiện đại và cảng thông minh, Gemalink đã triển khai thành công ứng dụng SmartPort và ứng dụng phần mềm Rivergate, đem đến nhiều tiện ích vượt trội. Thế hệ cẩu E-RTG của Gemalink sử dụng 100% điện lưới, được vận hành bán tự động, tích hợp công nghệ Kiểm soát tải linh hoạt (ALC) và cabin điều khiển thông minh cùng hệ thống DGPS kết hợp đồng bộ với phần mềm quản lý cảng CATOS hiện đại.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, TP.HCM nhìn từ trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Với cụm cảng container nước sâu trọng điểm tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đóng vai trò cửa ngõ quốc tế lớn nhất Việt Nam (TCIT: Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép; TCTT: Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải; CMIT: Cảng Quốc tế Cái Mép). Nhờ có luồng hàng hải rộng và sâu, không bị hạn chế bởi cầu cống thủy triều phức tạp, cho phép tàu mẹ ra vào 24/7... nên các liên doanh đảm bảo quy trình làm hàng nhanh chóng, đạt chuẩn toàn cầu, rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Tàu thuyền đi lại trên sông Sài Gòn ẢNH: MAI THANH HẢI

Cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, hàng hóa thông qua các cảng này từ 215 - 236,9 triệu tấn (trong đó hàng container từ 16,25 triệu TEU đến 18,25 triệu TEU, chưa bao gồm hàng container trung chuyển quốc tế); hành khách từ 2,67 - 2,89 triệu lượt khách... Tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5 - 3,8%/năm.

Những viên ngọc xanh trên biển

Đó là Côn Đảo - quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam bộ và là đặc khu trực thuộc TP.HCM mới. Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, với diện tích 76 km2. Về mặt hành chính, Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TP.HCM, gồm 9 khu dân cư, dân số trung bình năm 2025 khoảng hơn 12.000 người

Tàu pha sông biển hoạt động trên sông Sài Gòn ẢNH: MAI THANH HẢI

Côn Đảo cách đường hàng hải quốc tế 60 km. Đây là ngã tư của đường biển quốc tế, điểm cắt của hai tuyến đường hàng hải từ phía nam lên Bắc Á và tuyến hàng hải đi từ phía đông sang phía tây và ngược lại.

Về tài nguyên biển, Côn Đảo có Vườn quốc gia trực thuộc hệ thống rừng đặc dụng và là khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam; là thành viên mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương - Đông Nam Á, là thành viên của Danh lục Xanh IUCN. Vùng biển Côn Đảo được đưa vào danh sách "các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất" trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của Ngân hàng Thế giới.

Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật Phúc Nguyên 2 trên thềm lục địa phía nam thuộc quản lý hành chính của TP.HCM ẢNH: MAI THANH HẢI

Trên địa bàn Côn Đảo có Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo với nhiều di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu như: Hệ thống nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo... và các di tích văn hóa khác.

Mỏ khai thác dầu khí Bạch Hổ ẢNH: MAI THANH HẢI

Cũng từ khi Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM, đặc khu Côn Đảo đã mang đến cho "siêu đô thị lớn nhất cả nước" một điều cực kỳ đặc biệt: Có 3 điểm cơ sở tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là A3 - Hòn Tài Lớn, A4 - Hòn Bông Lang, A5 - Hòn Bảy Cạnh. Các điểm cơ sở quốc gia này được coi như những cột mốc trên biển - căn cứ để tính chiều rộng lãnh hải 12 hải lý trên vùng biển Việt Nam, khẳng định chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển...

Vịnh Gềnh Rái, Vũng Tàu, TP.HCM nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Chúng tôi từng có chuyến đi thực tế tìm hiểu về 3 điểm cơ sở lãnh hải Việt Nam trên vùng biển Côn Đảo và tìm đến 2 hòn đảo cực Nam của Côn Đảo, TP.HCM là Hòn Anh, Hòn Em (vốn không có người sinh sống). Khi gặp gỡ chúng tôi, những ngư dân ở Côn Đảo và vùng biển Nam bộ đều thể hiện mong mỏi: TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng tốt hơn ở cả 3 điểm - 2 đảo, hướng tới biến những cột mốc này trở thành điểm du lịch - giáo dục truyền thống không chỉ cho ngư dân địa phương mà cho cả người dân TP.HCM.

Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, TP.HCM nhìn từ trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Điều ước ấy, tôi mong sẽ sớm trở thành hiện thực trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố nói riêng và cả nước nói chung…