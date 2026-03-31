Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, Nam bộ đang bước vào đợt triều cường rằm tháng 2 âm lịch và mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên, khiến xâm nhập mặn vào sâu trên các nhánh sông. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 3 - 5.4 và tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,45 - 1,5 m, xấp xỉ hoặc dưới báo động 2 khoảng 0,05m; thời gian xuất hiện vào 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một sẽ đạt ở mức từ 1,55 - 1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp dưới mức báo động 3 khoảng 0,05m.

TP.HCM xâm nhập mặn vào sâu trên 60 km NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Triều cao đã đẩy nước biển xâm nhập sâu vào các nhánh sông khiến xâm nhập mặn vùng cửa sông ở TP.HCM đang tăng. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm hiện ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm, riêng trạm Lý Nhơn xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 63 - 64 km.

Dự báo trong những ngày tới khi xâm nhập mặn ở các cửa sông ở TP.HCM vào sâu theo triều, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm xấp xỉ hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 64 - 65 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông khu vực TP.HCM ở cấp độ 3.

Còn tại ĐBSCL, độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3.2025 và trung bình nhiều năm. Tình trạng xâm nhập năm nay ít gay gắt là do lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông tăng cường với lượng lớn, do các đập thủy điện xả nước phát điện. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,15 - 0,3 m. Trên khu vực các cửa sông Tiền, sông Hậu xâm nhập sâu theo kỳ triều cường sẽ xuất hiện giai đoạn 30.3 - 4.4; riêng trên sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn còn thêm một đợt nữa vào khoảng ngày 18 - 21.4.