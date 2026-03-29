Bản đồ nhiệt TP.HCM đỏ rực vì nắng nóng diện rộng

Trong những ngày qua, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM với mức nhiệt cao nhất lên đến 35,5 độ C ở Sở Sao. Một số nơi ở Nam bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt như Phước Long 37,6 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,3 độ C…



Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nắng nóng tại khu vực miền Đông có khả năng kéo dài nhiều ngày tới do áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông ảnh hưởng đến nước ta. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ và Nam bộ.

Trong tuần tới, tại TP.HCM, nắng nóng xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố (Bình Dương cũ). Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp 45 - 55%, thời gian nóng trong ngày kéo dài từ 11 - 15 giờ. Đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố, do mức độ đô thị hóa cao cùng lượng phương tiện giao thông nhiều nên nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng.

Ở các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao nhất một số khu vực từ 35 - 37 độ C, còn các tỉnh miền Tây từ 33 - 35 độ C.

Nắng nóng cộng với độ ẩm không khí thấp khiến thời tiết oi bức rất khó chịu và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của những đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ nhỏ, cũng như những người tiếp xúc thời gian dài dưới nắng. Bên cạnh đó, thời tiết này cũng đi kèm với nguy cơ cháy nổ ở các khu dân cư và cháy rừng.



Ngoài Nam bộ, trong 2 ngày tới ở khu vực tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 1.4, nắng nóng có xu hướng giảm dần tại các khu vực trên.