TP.HCM: Xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, đường Lê Đức Anh ùn ứ

Gần 17 giờ ngày 27.10, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Tân) khiến giao thông ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ.

Thắng gấp, sắt chở trên rơ moóc xe đầu kéo dồn về phía trước, va vào cabin gây hư hỏng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tại chân dốc cầu vượt Gò Mây, xe đầu kéo mang biển số 50H - 079.xx, kéo theo rơ moóc chở sắt, bất ngờ thắng gấp để tránh va chạm với phương tiện phía trước. Do lực quán tính, số sắt trên rơ moóc dồn về phía trước, va mạnh vào cabin xe đầu kéo, khiến phần đầu xe bị hư hỏng, móp méo nghiêm trọng.

Sự cố khiến dòng xe trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc, rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực ùn ứ.

Giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn ứ kéo dài ẢNH: TRẦN KHA

Gần 17 giờ, xe đầu kéo gặp nạn được xe cứu hộ kéo đi nơi khác ẢNH: TRẦN KHA

Để giải quyết sự cố, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hộ đến hiện trường. Phải mất hơn 2 giờ, chiếc xe đầu kéo chở sắt gặp nạn mới được di dời. Giao thông trên đường Lê Đức Anh sau đó dần ổn định trở lại. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông trong khu vực. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.