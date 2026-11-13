Thông tin trên được thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM nêu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 12.11.

"Theo thống kê từ ngày 15.12.2025 đến hết ngày 10.11.2026, TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và 905 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Số vụ giảm khoảng 12,4%; số người chết giảm 132 người; số người bị thương giảm khoảng 17%", thượng tá Hoàn nhấn mạnh.

Trong số này, khoảng 107 vụ tai nạn có liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người chết và 45 người bị thương. Số vụ chiếm khoảng 7% tổng số vụ tai nạn giao thông, còn số người chết chiếm khoảng 8% tổng số người chết trên địa bàn.

Riêng tại các tuyến đường nhánh trong khu công nghiệp thuộc phường Dĩ An, 11 tháng đầu năm ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dừng, đỗ xe.

11 tháng đầu năm 2026, CSGT TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, phần lớn qua phạt nguội ẢNH: T.N

TP.HCM tăng xử lý vi phạm qua hình ảnh phạt nguội

Thượng tá Hoàn cho hay, trong 11 tháng đầu năm 2026, CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Tại phường Dĩ An, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc xử lý khoảng 7.000 trường hợp, trong đó khoảng 1.050 trường hợp liên quan đến xe container, xe sơ mi rơ moóc và rơ moóc.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, nhất là người điều khiển xe container và xe sơ mi rơ moóc, không dừng, đỗ tràn lan trên các tuyến đường nhánh hoặc tại nơi có biển cấm. CSGT TP.HCM cũng phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và công ty vận tải để vận động tài xế cam kết chấp hành quy định.

Các đơn vị sẽ rà soát bất cập trên những tuyến đường nhánh trong khu công nghiệp, đề xuất bổ sung biển báo, biển cấm dừng, cấm đỗ, đèn chiếu sáng và vạch sơn kẻ đường tại những nơi cần thiết.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp để xác minh, xử lý. Theo thượng tá Hoàn, phần lớn trong các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định bị xử phạt thông qua hình ảnh (phạt nguội). Thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục ưu tiên hình thức này để xử lý vi phạm.